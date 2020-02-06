Стоматология "Менделеев" в Москве расширила гарантию на протезы и импланты

Москва, 6 февраля. Стоматология "Менделеев" еще в 2019 году обновила правила предоставления гарантии своим пациентам. Сейчас там можно установить импланты хоть на всю жизнь — врачи бесплатно помогут даже через пять или 10 лет, если что-то вдруг пойдет не так. Главное соблюдать правила эксплуатации и правильно ухаживать за изделиями. Все подробности есть на официальном сайте.

Чем расширенная гарантия стоматологии "Менделеев" отличается от обычной?

Чаще всего в России обязательная гарантия на работу врача при установке зубных протезов или имплантов составляет два года. Это при том, что протезы служат от трех до 15 лет, в зависимости от материала и конструкции, а некоторые импланты вообще могут использоваться десятилетиями. Получается, что большую часть их службы пациент должен исправлять все дефекты за свой счет, даже если соблюдал рекомендации врача по уходу.

Клиника "Менделеев" недавно открыла собственную зуботехническую лабораторию, где сейчас работает чемпион России по протезированию Кирилл Савин. Он создает настолько качественные протезы, что стоматология увеличила гарантийные сроки. Теперь пациенты могут рассчитывать на:

- Гарантию 15 лет на работу врача;

- Гарантию до 20 лет на протезы;

- Пожизненную гарантию на импланты.

Врачи стоматологии "Менделеев" устранят любой недостаток протеза при соблюдении пациентом правил по уходу либо заменят плохо прижившийся имплант. Полная информация есть на сайте клиники.

Могут быть противопоказания. Обязательна консультация специалиста.