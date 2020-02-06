{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Болельщики могут приобрести билеты на Клубный чемпионат мира - 2020 по пляжному футболу

Все собранные средства будут направлены на благотворительность

Москва, 6 февраля. Восемь лучших клубных команд приедут в столицу, чтобы с 12 по 16 февраля сразиться за титул победителя Клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Оргкомитет турнира, коммуникационная группа "Событие" в партнерстве с Москомспорта, готовят для гостей Дворца спорта "Мегаспорт" насыщенную развлекательную программу. А ведущие мастера из России, Бразилии, Испании, Португалии и других стран наглядно покажут, почему пляжный футбол снискал славу одного из самых зрелищных и динамичных видов спорта.

Российские болельщики смогут поддержать сильные и титулованные московские команды "Локомотив" и "Спартак". А конкуренцию в борьбе за самый престижный трофей в клубном пляжном футболе хозяевам составят "Брага" (Португалия), "Фламенго" (Бразилия), "Леванте" (Испания), "Токио Верди" (Япония), "Аланьяспор" (Турция) и "Грассхоппер" (Швейцария).

Билеты на Клубный чемпионат мира - 2020 по пляжному футболу в Москве стоят от 50 до 300 рублей и дают право на посещение всех четырех матчей конкретного игрового дня.

Все собранные средства будут переданы на благотворительные цели.

Дети в возрасте до 6 лет включительно смогут посетить мероприятие бесплатно при обязательном сопровождении родителей.

Приобрести билеты на матчи можно следующими способами:

- В кассах Дворца спорта "Мегаспорт";

Адрес: м. ЦСКА, Ходынский бульвар, дом 3, у входа на синий пандус.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 без перерыва.

Телефон: +7 495 643 18 25.

- В кассах билетного партнера турнира parter.ru;

Узнать адреса билетных касс и режим их работы можно по ссылке.

- В Интернете, на сайте билетного партнера турнира parter.ru.

Продавец билетов:

"Партер.Ру" — билеты на зрелищные мероприятия.

Служба бронирования билетов на культурные и спортивные мероприятия: возможность заказа через интернет, доставка с курьером по Москве. Информация о текущих культурных событиях, репертуары.

ООО "СТС Эвентим РУ"

Адрес: 1125284, Москва, Ленинградский пр., д. 31 А, стр. 1, помещение 1, этаж 25.

ОГРН 1067746332554

ИНН 7714638401, КПП 771401001

ОКВЭД 90.01

Во всех точках продажи действует сервисный сбор 10% от стоимости билета.

Оргкомитет Клубного чемпионата мира - 2020 по пляжному футболу настоятельно рекомендует всем болельщикам не покупать билеты с рук. Организатор не несет ответственность за билеты, приобретенные в других точках продажи, кроме официальных.

Учащиеся общеобразовательных и спортивных учреждений смогут посетить матчи Клубного чемпионата мира по пляжному футболу по специальным пригласительным билетам. Заявки на пригласительные с указанием наименования учреждения, контактного телефона и ФИО направляйте на почту: jnat@mail.ru

Расписание матчей Клубного чемпионата мира - 2020 по пляжному футболу

12 февраля

15:45. Группа А. "Леванте" (Испания) – "Токио Верди" (Япония);

17:00. Группа В. "Брага" (Португалия) – "Фламенго" (Бразилия);

18:15. Группа В. "Грассхоппер" (Швейцария) – "Спартак" (Москва, Россия);

20:05. Церемония открытия;

20:30. Группа А. "Аланьяспор" (Турция) – "Локомотив" (Москва, Россия).

13 февраля

16:30. Группа А. "Токио Верди" (Япония) – "Аланьяспор" (Турция);

17:45. Группа В. "Брага" (Португалия) – "Грассхоппер" (Швейцария);

19:15. Группа В. "Спартак" (Москва, Россия) – "Фламенго" (Россия);

20:30. Группа А. "Локомотив" (Москва, Россия) – "Леванте" (Испания). 

14 февраля

16:30. Группа А. "Леванте" (Испания) – "Аланьяспор" (Турция);

17:45. Группа В. "Фламенго" (Бразилия) – "Грассхоппер" (Швейцария);

19:15. Группа В. "Спартак" (Москва, Россия) – "Брага" (Португалия);

20:30. Группа А. "Локомотив" (Москва, Россия) – "Токио Верди" (Япония). 

15 февраля

16:30. Плей-офф за 5-8 места;

17:45. Плей-офф за 5-8 места;

19:15. Полуфинал;

20:30. Полуфинал.

16 февраля

12:30. Плей-офф;

13:45. Плей-офф;

15:15. Плей-офф;

16:30. Финал.

Возрастная категория 6+. 

Реклама на ТАСС
Стоматология "Менделеев" в Москве расширила гарантию на протезы и импланты
Пациенты могут рассчитывать на гарантию до 20 лет на протезы и пожизненную гарантию на импланты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС