Болельщики могут приобрести билеты на Клубный чемпионат мира - 2020 по пляжному футболу

Москва, 6 февраля. Восемь лучших клубных команд приедут в столицу, чтобы с 12 по 16 февраля сразиться за титул победителя Клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Оргкомитет турнира, коммуникационная группа "Событие" в партнерстве с Москомспорта, готовят для гостей Дворца спорта "Мегаспорт" насыщенную развлекательную программу. А ведущие мастера из России, Бразилии, Испании, Португалии и других стран наглядно покажут, почему пляжный футбол снискал славу одного из самых зрелищных и динамичных видов спорта.
Российские болельщики смогут поддержать сильные и титулованные московские команды "Локомотив" и "Спартак". А конкуренцию в борьбе за самый престижный трофей в клубном пляжном футболе хозяевам составят "Брага" (Португалия), "Фламенго" (Бразилия), "Леванте" (Испания), "Токио Верди" (Япония), "Аланьяспор" (Турция) и "Грассхоппер" (Швейцария).
Билеты на Клубный чемпионат мира - 2020 по пляжному футболу в Москве стоят от 50 до 300 рублей и дают право на посещение всех четырех матчей конкретного игрового дня.
Все собранные средства будут переданы на благотворительные цели.
Дети в возрасте до 6 лет включительно смогут посетить мероприятие бесплатно при обязательном сопровождении родителей.
Приобрести билеты на матчи можно следующими способами:
- В кассах Дворца спорта "Мегаспорт";
Адрес: м. ЦСКА, Ходынский бульвар, дом 3, у входа на синий пандус.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 без перерыва.
Телефон: +7 495 643 18 25.
- В кассах билетного партнера турнира parter.ru;
Узнать адреса билетных касс и режим их работы можно по ссылке.
- В Интернете, на сайте билетного партнера турнира parter.ru.
Продавец билетов:
"Партер.Ру" — билеты на зрелищные мероприятия.
Служба бронирования билетов на культурные и спортивные мероприятия: возможность заказа через интернет, доставка с курьером по Москве. Информация о текущих культурных событиях, репертуары.
ООО "СТС Эвентим РУ"
Адрес: 1125284, Москва, Ленинградский пр., д. 31 А, стр. 1, помещение 1, этаж 25.
ОГРН 1067746332554
ИНН 7714638401, КПП 771401001
ОКВЭД 90.01
Во всех точках продажи действует сервисный сбор 10% от стоимости билета.
Оргкомитет Клубного чемпионата мира - 2020 по пляжному футболу настоятельно рекомендует всем болельщикам не покупать билеты с рук. Организатор не несет ответственность за билеты, приобретенные в других точках продажи, кроме официальных.
Учащиеся общеобразовательных и спортивных учреждений смогут посетить матчи Клубного чемпионата мира по пляжному футболу по специальным пригласительным билетам. Заявки на пригласительные с указанием наименования учреждения, контактного телефона и ФИО направляйте на почту: jnat@mail.ru
Расписание матчей Клубного чемпионата мира - 2020 по пляжному футболу
12 февраля
15:45. Группа А. "Леванте" (Испания) – "Токио Верди" (Япония);
17:00. Группа В. "Брага" (Португалия) – "Фламенго" (Бразилия);
18:15. Группа В. "Грассхоппер" (Швейцария) – "Спартак" (Москва, Россия);
20:05. Церемония открытия;
20:30. Группа А. "Аланьяспор" (Турция) – "Локомотив" (Москва, Россия).
13 февраля
16:30. Группа А. "Токио Верди" (Япония) – "Аланьяспор" (Турция);
17:45. Группа В. "Брага" (Португалия) – "Грассхоппер" (Швейцария);
19:15. Группа В. "Спартак" (Москва, Россия) – "Фламенго" (Россия);
20:30. Группа А. "Локомотив" (Москва, Россия) – "Леванте" (Испания).
14 февраля
16:30. Группа А. "Леванте" (Испания) – "Аланьяспор" (Турция);
17:45. Группа В. "Фламенго" (Бразилия) – "Грассхоппер" (Швейцария);
19:15. Группа В. "Спартак" (Москва, Россия) – "Брага" (Португалия);
20:30. Группа А. "Локомотив" (Москва, Россия) – "Токио Верди" (Япония).
15 февраля
16:30. Плей-офф за 5-8 места;
17:45. Плей-офф за 5-8 места;
19:15. Полуфинал;
20:30. Полуфинал.
16 февраля
12:30. Плей-офф;
13:45. Плей-офф;
15:15. Плей-офф;
16:30. Финал.
Возрастная категория 6+.