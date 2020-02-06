Болельщики могут приобрести билеты на Клубный чемпионат мира - 2020 по пляжному футболу

Москва, 6 февраля. Восемь лучших клубных команд приедут в столицу, чтобы с 12 по 16 февраля сразиться за титул победителя Клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Оргкомитет турнира, коммуникационная группа "Событие" в партнерстве с Москомспорта, готовят для гостей Дворца спорта "Мегаспорт" насыщенную развлекательную программу. А ведущие мастера из России, Бразилии, Испании, Португалии и других стран наглядно покажут, почему пляжный футбол снискал славу одного из самых зрелищных и динамичных видов спорта.

Российские болельщики смогут поддержать сильные и титулованные московские команды "Локомотив" и "Спартак". А конкуренцию в борьбе за самый престижный трофей в клубном пляжном футболе хозяевам составят "Брага" (Португалия), "Фламенго" (Бразилия), "Леванте" (Испания), "Токио Верди" (Япония), "Аланьяспор" (Турция) и "Грассхоппер" (Швейцария).

Билеты на Клубный чемпионат мира - 2020 по пляжному футболу в Москве стоят от 50 до 300 рублей и дают право на посещение всех четырех матчей конкретного игрового дня.

Все собранные средства будут переданы на благотворительные цели.

Дети в возрасте до 6 лет включительно смогут посетить мероприятие бесплатно при обязательном сопровождении родителей.

Приобрести билеты на матчи можно следующими способами:

- В кассах Дворца спорта "Мегаспорт";

Адрес: м. ЦСКА, Ходынский бульвар, дом 3, у входа на синий пандус.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 без перерыва.

Телефон: +7 495 643 18 25.

- В кассах билетного партнера турнира parter.ru;

Узнать адреса билетных касс и режим их работы можно по ссылке.

- В Интернете, на сайте билетного партнера турнира parter.ru.

Продавец билетов:

"Партер.Ру" — билеты на зрелищные мероприятия.

Служба бронирования билетов на культурные и спортивные мероприятия: возможность заказа через интернет, доставка с курьером по Москве. Информация о текущих культурных событиях, репертуары.

ООО "СТС Эвентим РУ"

Адрес: 1125284, Москва, Ленинградский пр., д. 31 А, стр. 1, помещение 1, этаж 25.

ОГРН 1067746332554

ИНН 7714638401, КПП 771401001

ОКВЭД 90.01

Во всех точках продажи действует сервисный сбор 10% от стоимости билета.

Оргкомитет Клубного чемпионата мира - 2020 по пляжному футболу настоятельно рекомендует всем болельщикам не покупать билеты с рук. Организатор не несет ответственность за билеты, приобретенные в других точках продажи, кроме официальных.

Учащиеся общеобразовательных и спортивных учреждений смогут посетить матчи Клубного чемпионата мира по пляжному футболу по специальным пригласительным билетам. Заявки на пригласительные с указанием наименования учреждения, контактного телефона и ФИО направляйте на почту: jnat@mail.ru

Расписание матчей Клубного чемпионата мира - 2020 по пляжному футболу

12 февраля

15:45. Группа А. "Леванте" (Испания) – "Токио Верди" (Япония);

17:00. Группа В. "Брага" (Португалия) – "Фламенго" (Бразилия);

18:15. Группа В. "Грассхоппер" (Швейцария) – "Спартак" (Москва, Россия);

20:05. Церемония открытия;

20:30. Группа А. "Аланьяспор" (Турция) – "Локомотив" (Москва, Россия).

13 февраля

16:30. Группа А. "Токио Верди" (Япония) – "Аланьяспор" (Турция);

17:45. Группа В. "Брага" (Португалия) – "Грассхоппер" (Швейцария);

19:15. Группа В. "Спартак" (Москва, Россия) – "Фламенго" (Россия);

20:30. Группа А. "Локомотив" (Москва, Россия) – "Леванте" (Испания).

14 февраля

16:30. Группа А. "Леванте" (Испания) – "Аланьяспор" (Турция);

17:45. Группа В. "Фламенго" (Бразилия) – "Грассхоппер" (Швейцария);

19:15. Группа В. "Спартак" (Москва, Россия) – "Брага" (Португалия);

20:30. Группа А. "Локомотив" (Москва, Россия) – "Токио Верди" (Япония).

15 февраля

16:30. Плей-офф за 5-8 места;

17:45. Плей-офф за 5-8 места;

19:15. Полуфинал;

20:30. Полуфинал.

16 февраля

12:30. Плей-офф;

13:45. Плей-офф;

15:15. Плей-офф;

16:30. Финал.

Возрастная категория 6+.