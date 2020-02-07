В Доме экономиста обсудили перспективы российской экономики в 2020 году

Москва, 7 февраля. В "Доме экономиста" состоялся научный форум "Абалкинские чтения", организованный Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов. Мероприятие было посвящено перспективам российской экономики в 2020 году.

Модератором научного форума по традиции выступил Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при правительстве РФ. Ученый отметил, что тема для первых Абалкинских чтений в 2020 году была выбрана в продолжение традиции, заложенной академиком Леонидом Абалкиным, 90 лет со дня рождения которого отмечается в этом году.

Открывая мероприятие, президент ВЭО России Сергей Бодрунов привел цифры. В 2019 году рост, по данным Минэкономразвития, составил 1,4%, по данным Росстата – 1,3%. Что касается года грядущего, экспертное сообщество полагает – в длительной перспективе прирост ВВП ожидается менее 2%.

Комментируя этот не самый оптимистичный прогноз, Сергей Бодрунов отметил, что нельзя не учитывать такие факторы, как смена кабинета правительства, возможный позитивный эффект от инфраструктурных проектов, регуляторной гильотины, законодательства о защите капитальных вложений и других мер по стимулированию деловой активности, и попросил участников форума поделиться своим видением перспектив.

С основным докладом выступил Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, заместитель председателя Внешэкономбанка, заслуженный экономист РФ.

По прогнозам Внешэкономбанка, в 2020 году российская экономика ускорится до 1,9%. В 2021-2024 годах ожидается 2,1 – 2,6% рост, что меньше ожидаемого прогноза роста мировой экономики.

Говоря о барьерах экономического роста, Андрей Клепач упомянул коронавирус. "Коронавирус уже тормозит экономику Китая, что может сказаться как на мировой экономике, так и на нас, – отметил экономист, – в частности, добавить к снижению мировых цен на нефть $2 за баррель или больше – сейчас трудно сказать". По мнению эксперта, коронавирус может стоить России 0,1% ВВП при условии, что пандемии не будет и ситуация останется под контролем.

К числу рисков Андрей Клепач также отнес новую мировую рецессию в конце 2020-2021 годов, вероятность которой эксперт оценил в 50%.

С Андреем Клепачем не согласился Леонид Григорьев, главный советник руководителя Аналитического центра. Профессор полагает, что рецессии в мировой экономике ждать не стоит: "Единственный шанс влезть в рецессию – это уговорить себя на нее, запугать до последней степени: с одной стороны ползет вирус, с другой – долги. Напомню, стоимость обслуживания гигантского долга США составляет 2% ВВП, при Рейгане – было 4%. Пока нет инфляции, нет и проблемы с обслуживанием долга".

Андрей Клепач отметил, что существенные возможности для экономического роста заложены в реализации национальных проектов, поскольку "8-9% средств, выделенных на нацпроекты в прошлом году, были не освоены и перешли на 2020 год, более того, значительные суммы, перечисленные в декабре 2019 года, еще не начали "работать".

Среди потенциальных источников роста Андрей Клепач назвал высокий уровень прибыли и сбережений: "Остатки на счетах предприятий высоки, как известно, многие компании резко увеличили дивидендные выплаты, этот ресурс может потенциально превратиться в инвестиции". Пока же, несмотря на возросшую прибыль, инвестиционная активность частного бизнеса остается низкой и из-за высокой неопределенности.

Тему неопределенности затронул сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян. Эксперт рассказал, что предприниматели не ждут в 2020 году изменений к лучшему, и среди ключевых негативных тенденций назвал неопределенность: "Сохраняется неопределенность по потребительскому спросу, экономической политике и в целом будущего – из-за административно-силового давления на бизнес".

Антон Данилов-Данильян также отметил, что реальные располагаемые денежные доходы населения стагнируют шесть лет подряд, и даже, если они немного подрастут в следующем году, это не изменит ситуацию.

Вызывает обеспокоенность и то, что в стране сокращается число средних компаний и растет количество индивидуальных предпринимателей и микропредприятий.

Эксперт выделил и тот факт, что продолжается "наступление" государственного сектора: "Среди самых заметных событий прошлого года – поглощение "Ростехом" единственной крупной частной станкостроительной группы "Стан". Те кредитные ресурсы, которые не давали частной группе, тут же выделили уже части "Ростеха". Государство требует развивать инновационные проекты, а, как известно, самый простой способ что-нибудь развить – это купить уже существующее, и эта тенденция будет лишь усиливаться. Возвращаясь к позитивным сигналам, послание президента предложило серьезный социальный пакет. Окончательные цифры мы увидим в мае, когда будут вноситься поправки в закон о бюджете, но то, что сегодня заявляли, это 4 с лишним трлн".

Андрей Клепач полагает, что эти меры так или иначе существенно скажутся на доходах населения и на потребительском спросе, и по оптимистической гипотезе дадут прибавку к ВВП в 0,3%, а также серьезно повлияют на сокращение бедности в стране – как минимум на 0,1%.

Говоря об экспорте, экономист указал на то, что риски не достичь целевых показателей достаточно высоки: "Когда мировая торговля росла темпами 6% в год, наращивать экспорт было легко, сегодня делать это сложнее, степень конкуренции на рынках крайне высокая". Тем не менее "окно возможностей" есть.

По мнению Андрея Клепача, необходимо создать новую инфраструктуру для экспорта на Восток: "В тот же Китай можно экспортировать миллионы тонн мяса – потенциал с учетом африканской чумы и падения свиней значительно вырос, но для начала нужно получить сертификаты, выстроить схемы. Это требует другой инфраструктуры. У нас нет инфраструктуры даже для поставок зерна в Китай, ее нужно создавать, это касается также экспорта леса, древесины и бумаги".

В заключение Андрей Клепач подчеркнул: чтобы "не просто получить ускорение, а действительно выйти на устойчивые темпы роста в долгосрочной перспективе, нужны серьезные системные решения". В частности, необходимы "единый стандарт благосостояния или общие принципы оплаты за одинаковый труд в разных регионах", увеличение вложений в развитие человеческого капитала.

Андрей Клепач также выделил серьезный потенциал ТЭКа и неравномерность регионального развития: "Масштаб дисбаланса колоссален и с точки зрения зарплат, и с точки зрения темпов роста. По данным Росстата, до 50% инвестиций дают московская и питерская агломерации и Тюмень, но обеспечить ускорение страны только за счет Санкт-Петербурга, Москвы и Тюмени невозможно, при такой модели развития мы никогда не выйдем на высокие темпы роста".

Главный экономист "Альфа-Банка" Наталья Орлова отметила, что если в 2020 год мы вошли с консенсус-прогнозом темпов экономического роста 1,7%, то сейчас многие аналитики улучшили прогноз до 2%, что связано с предложенным президентом социальным пакетом.

"По большому счету ожидания связаны с ростом за счет потребления, – отметила экономист, – что касается роста инвестиций, уверенность относительно реализации национальных проектов в большой степени касается федерального правительства, однако есть большие сомнения, что на уровне регионов их удастся реализовать в полной мере".

С точки зрения ожиданий частного бизнеса 2020 год намного привлекательнее, чем год прошедший, полагает Наталья Орлова.

"Поддержка материнского капитала создает основания для ожидания дополнительного ипотечного роста, для роста в строительстве, возможно, будут траты из ФНБ, вопрос в том, как мультипликатор частного сектора отрезонирует – пока, к сожалению, спрос на корпоративные кредиты замедляется, рынок вырос в прошлом году всего на 1%", – рассказала Наталья Орлова.

Экономист поделилась опасениями, что компании предпочитают направлять свои прибыли на погашение кредитного плеча, и так небольшого: корпоративный долг составляет 50% от ВВП и с 2013 года фактически не изменился.

"Мы не видим аппетита на дополнительное кредитование, – рассказала Наталья Орлова, – и, в целом, у банков нет большого желания стимулировать рост корпоративного кредитования в силу санкционных рисков (они не усиливаются, но и не ушли с повестки дня), с точки зрения банковского сектора физические лица являются более привлекательными клиентами".

Руководитель Центра социально-экономических исследований РИСИ Владимир Миловидов полагает, что, когда мы говорим о перспективах экономического развития в России на ближайшие годы, нужно иметь в виду глобальные факторы – в частности, затяжную экономическую рецессию на фоне роста стоимости финансовых активов и количественных смягчений монетарных властей, обострение глобальной конкуренции и международных отношений и формирование новых центров силы.

По мнению экономиста, вопросы реформирования ВТО и изменений правил игры в торговой сфере будут стоять ребром в ближайшее время: "На Давосском форуме Трамп уже объявил, что его цель – не только соглашение с Евросоюзом, но и встреча с руководством ВТО и изменение правил этой организации, и когда мы говорим, что ожидаем роста международной торговли, то должны понимать – другие страны выталкивают конкурентов с рынков, которые им интересны". В связи с этим Владимир Миловидов отметил, что России следует решить для себя вопрос участия в международных экономических организациях. Необходима внешнеэкономическая стратегия, нацеленная на качественный экономический рост российской экономики, защиту конкурентоспособности передовых отраслей и предприятий.

"В связи с нарастанием протекционизма конкуренция на мировых рынках усиливается, и в условиях низких темпов мировой торговли вытеснять будут прежде всего нас", – согласился с Владимиром Миловидовым директор Института торговой политики "Высшей школы экономики" Александр Данильцев.

По мнению Александра Данильцева, Россия страна "экспортозависимая", и нас "ждут не самые веселые времена", поскольку "внешние экономические условия не улучшатся".

Говоря о драйверах роста, Владимир Миловидов отметил, что "было бы правильным существенное усиление политики в области современной науки и технологий". Нужны структурированная по приоритетам государственная технологическая политика, создание преимуществ для российских технологических компаний, поддержка и защита их на глобальном рынке.

Виктор Полтерович также акцентировал внимание, что отсутствие национальных проектов, направленных на совершенствование технологий, тормозит экономическое развитие страны.

"Мы все еще полагаем, что основное направление вмешательства государства в экономику состоит в развитии инфраструктуры, – отметил академик, – все нацпроекты носят инфраструктурный характер, а ведь корень роста – в заимствовании и создании новых технологий".

Закрывая мероприятие, Сергей Бодрунов подчеркнул, что этот научный форум имеет особое значение, поскольку проводится в преддверии второго Московского академического экономического форума, в рамках которого темы, поднятые на Абалкинских чтениях, получат развитие.

Президент ВЭО России напомнил, что МАЭФ-2020 состоится 20 и 21 мая 2020 года и будет посвящен теме: "Развитие реальной экономики: научные основы и экспертные решения", и пригласил всех участников Абалкинских чтений принять в нем участие.

Открытие:

Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.

Основной доклад:

Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, заместитель председателя (главный экономист) Внешэкономбанка.

Модератор:

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при правительстве РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

В дискуссии приняли участие:

Василий Богоявленский, член Правления ВЭО России, заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем нефти и газа РАН (ИПГН РН), член-корреспондент РАН, д.т.н.

Александр Бузгалин, вице-президент ВЭО России, директор Института социоэкономики "Московского финансово-юридического университета МФЮУ", заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н.

Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), академик РАН, д.э.н., профессор.

Леонид Григорьев, главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве Российской Федерации, ординарный профессор, научный руководитель департамента мировой экономики, к.э.н., профессор.

Руслан Гринберг, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Алексей Громыко, член Президиума ВЭО России, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, д.полит.н.

Владимир Давыдов, член Правления ВЭО России, научный руководитель Института Латинской Америки РАН, президент Ассоциации исследователей ибероамериканского мира, заместитель председателя Национального комитета по исследованию БРИКС, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Антон Данилов-Данильян, сопредседатель "Деловой России", заместитель председателя Общественного совета Минпромторга РФ, председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности.

Александр Данильцев, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ, д.э.н., профессор.

Михаил Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор "Института энергетики и финансов", профессор, д.э.н.

Елена Ленчук, член Правления ВЭО России, директор Института экономики РАН, д.э.н., профессор.

Владимир Миловидов, руководитель Центра социально-экономических исследований Российского института стратегических исследований, доктор экономических наук.

Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор.

Роберт Нигматулин, член Правления ВЭО России, научный руководитель Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова, член Президиума РАН, академик РАН, д.ф-м.н., профессор.

Наталья Орлова, главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка.

Виктор Полтерович, член Правления ВЭО России, заведующий лабораторией математической экономики Центрального экономико-математического института РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.

Владимир Сальников, руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, к.э.н.

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