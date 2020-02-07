В "Больших гастролях - 2020" примут участие не менее 265 театров

Москва, 7 февраля. "Большие гастроли - 2020" объявили участников. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ обработал заявки и утвердил участников "Межрегиональной программы" и "Программы для детей и молодежи" на 2020 год.

"Большие гастроли" в новом году продолжат масштабное развитие единого театрального пространства России с ростом достигнутых ранее количественных и качественных показателей. Так, на 2020 год запланировано участие не менее 265 театров по всем направлениям (федеральная, для детей и молодежи, межрегиональная, зарубежная, студенческая). В 2020 году экспертный совет принял решение об участии 118 театров по межрегиональной программе и 108 - по программе "Большие Гастроли" для детей и молодежи, что выше исторического максимума, достигнутого за прошлый период 2019 года. Тогда, в Год театра, 105 коллективов побывали в 68 регионах по детско-юношескому направлению и 70 регионов России приняли с "Межрегиональной программой" 115 театров, которые представили 758 показов спектаклей с охватом 100 городов.

В межрегиональном туре - 2020 участвуют 72 региона. Среди участников этого года: Калининградский драматический театр и Национальный драматический театр им. Б. Басангова (г. Элиста), Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького и Национальный драматический театр им. Кучияк, Крымскотатарский музыкально-драматический театр и Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина, Забайкальский краевой драматический театр, Музыкальный театр Республики Крым и др. Список всех театров-участников на сайте.

"Масштабная межрегиональная программа "Больших Гастролей" - это большой культурный обмен, охватывающий всю страну от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки, - комментирует генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова. - Межрегиональное направление - это продвижение на всероссийском уровне огромного количества региональных театров, многим из которых впервые предоставлен шанс заявить о себе на всю страну. Для этого Федеральный центр ежегодно создает максимально охватную разветвленную гастрольную сеть, в результате чего зрителям из самых удаленных уголков России откроется целое созвездие блестящих малоизвестных артистов и спектаклей! За историю "Больших гастролей" Федеральный центр знает немало блестящих примеров, когда великие актерские таланты были открыты большому театральному миру благодаря межрегиональной программе. Ежегодно это направление нам открывает все новые неповторимые, самобытные постановки и показывает, насколько разнообразен и многолик театральный мир России".

По детско-юношескому направлению запланированы гастроли в 73 регионах. Среди участников прославленные, новые и пока еще малоизвестные детские и молодежные театры: Республика Саха (Якутия) Театр юного зрителя и Магнитогорский театр куклы и актера "Буратино", Пензенский областной театр "Кукольный дом" и Сахалинский театр кукол, Марийский Театр юного зрителя и Московский детский камерный театр кукол, Театр кукол Республики Карелия и Тувинский государственный театр кукол, подробный список на сайте.

"Программа для детей и молодежи - это колыбель театра будущего, в которой с каждым годом на наших глазах "растут" десятки тысяч самых юных театралов - аудитория зрителей нового поколения. Это уникальная детско-юношеская программа дает нам самый широкий зрительский охват из россиян всех возрастов", - подчеркивает Елена Булукова.

Программа "Большие гастроли" реализуется с 2014 года Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ и с 2018 года охватывает все 85 регионов страны. В 2019 году "Большие Гастроли" достигли рекордных результатов - в них приняли участие 267 театров, которые показали более 2000 спектаклей. Аудиторный охват "Больших Гастролей" превысил 700 тыс. зрителей.

В новом году программа сохранит свои максимальные масштабы. Уже запланировано участие 265 театров. Максимальная интенсивность театральных гастролей будет достигнута осенью, в начале нового театрального сезона.

Кроме того, в 2020 году расширилась география зарубежного направления. В "Больших Гастролях" заявлены 13 стран-участников — Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Латвия, Эстония, Таджикистан, Абхазия, Литва, Грузия, Киргизия. На гастроли за рубеж отправятся 12 российских театров. Также в новом году программа "Большие Гастроли" продолжит поддерживать реализацию студенческой программы, в которой примут участие шесть ведущих театральных вузов России.