Генеральный инспектор "Росатома" отметил вклад КАЭС в сфере совершенствования безопасности

ТАСС, 7 февраля. Калининская АЭС вносит существенный вклад в развитие положительных тенденций в области обеспечения безопасности на предприятиях атомной отрасли. Об этом сообщил генеральный инспектор Госкорпорации "Росатом" Сергей Адамчик в ходе инспекционного посещения предприятия.

По его словам, в 2019 году 93% организаций атомной отрасли отработали без травматизма, количество инцидентов, связанных с действиями персонала, снизилось на 27%.

В качестве положительных тенденций Сергей Адамчик отметил отсутствие аварий, пожаров и событий по международной шкале INES (International Nuclear Event Scale), снижение показателей общего травматизма, минимальное воздействие на окружающую среду - параметры выбросов и сбросов загрязняющих веществ значительно ниже лимитов, установленных природоохранными органами.

В состав комиссии вошли директор службы генерального инспектора Росатома Владимир Болтунов и заместитель генерального директора – генеральный инспектор концерна "Росэнергоатом" Николай Сорокин.

В ходе визита они совершили обход территории промплощадки и производственных помещений Калининской АЭС, провели интервьюирование персонала, наблюдение за выполнением технологических операций, соблюдением нарядно-допускных процедур, организацией работ, выполняемых со вскрытием оборудования во время ремонта.

Результаты проверки члены комиссии озвучили на заключительном совещании. Они рекомендовали совершенствовать работу административно-технического персонала в области управления и организации эксплуатации.

В числе сильных сторон инспекторы отметили наличие обширной наглядной агитации по культуре безопасности, организацию проверки знаний персонала подрядных организаций перед выполнением работ, внедрение программы по формированию модели поведения руководителя-лидера в развитии культуры безопасности.

Также было отмечено внимательное отношение к работе с замечаниями, выявленными надзорными органами на других атомных станциях, проведению самопроверок и внедрению на площадке лучших отраслевых практик.

Директор Калининской АЭС Виктор Игнатов подчеркнул значимость инспекции для атомной станции: "Только приняв во внимание важную роль человеческого фактора в обеспечении безопасности, можно добиться постоянного совершенствования системы управления и лидерства для решения поставленных экономических и производственных задач".

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.