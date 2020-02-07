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Режиссер и продюсер фильма "Холоп" расскажут школьникам о кинематографе

Создатели картины выступят спикерами на Всероссийском открытом уроке, посвященном профессиям в сфере кино

Москва, 7 февраля. Всероссийский открытый урок, посвященный профессиям в сфере кинематографа, состоится 13 февраля в 13:00 (мск). 

Как снять самый кассовый фильм страны? Где искать идею, если кажется, что все уже придумано до тебя? Режиссеры, актеры, операторы – а кто еще участвует в создании кинолент? Все о кино школьникам расскажут профессионалы, которые создавали фильм "Холоп", – комедия уже побила рекорд российского проката, собрав более 3 млрд рублей. Спикерами станут режиссер фильма Клим Шипенко и продюсер Виталий Шляппо. 

В режиме телемоста к прямому эфиру подключатся ребята из Липецка и Ярославля, которые уже в школьном возрасте сами снимают кино и телевизионные сюжеты. К ним присоединятся победители флешмоба #смотрюпроекторию из Абакана и конкурса историй о Великой Отечественной войне из Перми. Видеосвязь с точками подключения обеспечит компания "Ростелеком".

Модератором открытого урока станет теле-, радиоведущий Антон Комолов.

Посмотреть открытый урок в прямом эфире сможет любой желающий в группах "ПроеКТОрии" в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на портале "ПроеКТОриЯ" и через личные кабинеты образовательных организаций. Также в социальных сетях можно будет принять участие в традиционных активностях проекта: пройти образовательный тест и проголосовать в опросах по теме урока. Digital-партнер мероприятия – компания Mail.ru Group.

Всероссийские открытые уроки – регулярные онлайн-уроки по профессиональной навигации, которые проводятся при поддержке Министерства просвещения РФ. Мероприятия нацелены на знакомство учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. На данный момент открытые уроки набрали более 100 млн просмотров. 

Адрес проведения: НИТУ "МИСиС", г. Москва, Ленинский пр-т, 4, ст. м. "Октябрьская" (кольцевая). 

При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Партнеры: Центр прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС", SMIT.Studio. 

Информационный партнер: Московский образовательный телеканал, журнал старшеклассников "Пять углов". 

Digital-партнер: Mail.ru Group. 

Телекоммуникационный партнер: ПАО "Ростелеком". 

Возрастная категория 0+.

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