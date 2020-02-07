МТС запустила в производство первые в России счетчики воды, подключенные к сети NВ-IoT

Москва, 7 февраля. Российский завод "Бетар" специально для МТС разработал первый в России датчик воды с интегрированным модулем NB-IoT. Весной 2020 года МТС начнет поставлять решение управляющим компаниям.

Система автоматически соберет показания счетчиков и выставит счета. Жители смогут сверить показания в приложении VDome. Использование "умных" счетчиков позволяет снизить средний счет за воду почти в два раза и на 10% уменьшить оплату за общедомовые нужды, рассказали в компании. Датчики позволяют бороться с недобросовестными плательщиками: фиксируют длительное воздействие магнита и попытки скрутить счетчик.

Устройства подключены к сети NB-IoT, разработанной специально для сегмента ЖКХ. Благодаря этому они могут работать даже в труднодоступных для других стандартов связи местах. "Главное преимущество сети – высокая энергоэффективность, – отметил директор департамента IoT МТС Сергей Иревли. – Поверочный интервал новых счетчиков – шесть лет. Весь этот период устройство сможет проработать без замены батареи".

МТС планирует объединить все решения "умного дома" в единую платформу: УК смогут в системе одного окна работать со счетами, заявками, контролировать работу оборудования.

Сегмент ЖКХ и умных домов в среднесрочной перспективе останется одним из самых емких на рынке IoT. По прогнозу PwC, в России экономический эффект от внедрения технологий "умного дома" составит порядка 387 млрд рублей к 2025 году.