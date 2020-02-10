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Международный выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" награжден престижной премией

Специальная премия "За вклад в развитие дестинации России" вручена в рамках IX Евразийского Ивент Форума (EFEA)

ТАСС, 10 февраля. Международный выставочный центр "Екатеринбург-Экспо " стал обладателем специальной премии "За вклад в развитие дестинации России". Награда была получена на церемонии вручения независимой профессиональной премии EFEA Awards в рамках IX Евразийского Ивент Форума (EFEA) в Конгрессном Центре "ПетроКонгресс" (Санкт-Петербург).

"Эта премия - признание усилий всей команды Свердловской области в продвижении Среднего Урала как центра делового и событийного туризма", -  рассказал генеральный директор Екатеринбург-Экспо" Игорь Данилов.

Также на площадке IX Евразийского Ивент Форума были подписаны соглашения с Конгресс-бюро Санкт Петербурга, Конгресс-бюро Екатеринбурга и Черноморского Конгресс-бюро по взаимодействию в целях развития делового туризма в регионах, а также договор о стратегическом партнерстве в сфере маркетинга между Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ) и Выставочным научно-исследовательским центром R&C.

О форуме

IX EFEA прошел в конце января 2020 года. В форуме приняли участие 487 профессионалов событийной индустрии из России и зарубежных стран - Австрии, Азербайджана, Германии, Мексики, Нидерландов, США, Франции и других. Делегаты поделились опытом развития событийной индустрии и делового туризма в рамках сессий, провели ряд встреч. В этом году ключевой темой EFEA стала тема "Код устойчивого развития в ивент индустрии. Люди. Планета. Прибыль".

С 2012 года мероприятие ежегодно проводится в Санкт-Петербурге и задает тренды развития индустрии встреч. За девять лет проведения EFEA подтвердил статус авторитетного события для специалистов ивент индустрии. Форум прошел под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга, Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и Национального конгресс-бюро. Партнером Форума в 2020 году стала ассоциация немецкой выставочной индустрии AUMA. Бриллиантовым спонсором EFEA 2020 выступил АО "Экспоцентр". Информационное агентство России ТАСС выступило генеральным информационным партнером EFEA Awards.

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