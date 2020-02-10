Дельфийские игры – 2020 будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Москва, 10 февраля. В Омской области c 24 по 29 апреля пройдет молодежный культурный проект "Дельфийский Омск – 2020", в рамках которого состоятся Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России и Пятнадцатые открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ "Мы помним…", включенные в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году, утвержденный руководителем администрации президента Российской Федерации А.Э. Вайно 18 октября 2019 года.

Десятого февраля начинает свою работу информационная система подачи и обработки заявок на участие в культурном проекте "Дельфийский Омск – 2020".

С октября 2019 года проходят отборочные мероприятия, малые Дельфийские игры, определяющие составы сборных. Ожидается, что в играх примут участие более 2 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций субъектов Российской Федерации и стран СНГ. При этом программа соревнований выстроена таким образом, что сборная Российской Федерации на Игры Содружества будет динамически формироваться в рамках мероприятия из числа победителей проходящих параллельно Дельфийских игр России.

Тема Великой Победы найдет отражение во всех мероприятиях культурного проекта: творческих выступлениях участников, церемониях открытия и закрытия, международной конференции, культурно-просветительских спецпроектах. Одновременно будет уделено внимание важной дате Дельфийских игр – их 20-летию.

Ежегодно конкурсная и фестивальная программы игр модернизируются, ориентируясь на запросы времени. В этом году состязания пройдут по 30 номинациям классического, народного и современного искусства, в число которых, в частности, войдут существенно обновленные номинации "художественные ремесла/художественная керамика" и "духовые инструменты".

Традиционно игры будут освещаться и транслироваться в сети интернет на платформе интернет-телевидения Дельфик.ТВ, социальных медиа Дельфийских игр на площадках "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram и Twitter.

Справочно

Официальной датой и местом рождения игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.

На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.

В 2014 году был запущен новый формат игр – Европейские Дельфийские игры. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград, Российская Федерация), в которых приняли участие представители 26 стран.

К настоящему моменту проведено 14 молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Только в финалах данных мероприятий участвовали более 10 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из всех стран Содружества.

На национальном уровне проходят игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования. Так, в Российской Федерации состоялись 18 молодежных Дельфийских игр.

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