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Опыт ЯНАО по борьбе с подростковой токсикоманией ляжет в основу федерального законопроекта

Масштабы распространения проблемы оценили представители Общественной палаты РФ, Роспотребнадзора, Минздрава, прокуратуры, следственного комитета и правоохранительных органов

ТАСС, 11 февраля. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа по борьбе со сниффингом – разновидностью подростковой токсикомании, когда опьянение достигается при вдыхании газа, - ляжет в основу федерального законопроекта. Об этом сообщают в пресс-службе главы региона по итогам слушаний, завершившихся накануне в Общественной палате России.

В пресс-службе со ссылкой на слова модератора мероприятия - руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева – сообщают, что официальная статистика фиксирует только летальные случаи: в 2018 году – 154 смерти среди детей и подростков, к сентябрю 2019 – 360, предполагаемое количество потребителей в России исчисляется десятками тысяч.

"Эксперты обсудили масштабы распространения проблемы, а также механизмы противодействия, в том числе законодательные меры. В общественных слушаниях приняли участие члены Общественной палаты, представители Роспотребнадзора, Минздрава, прокуратуры, правоохранительных органов, следственного комитета, а также представители регионов. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа представил заместитель губернатора Аркадий Бессонов.

Опыт Ямала

Ямал стал первым регионом в России, где подготовлен и уже принят в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки, а также любых товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Одновременно депутаты рассматривают законопроект о штрафах за нарушение запрета. Данные законы подготовлены после нескольких зафиксированных в округе случаев употребления газа среди подростков: в 2019 году – 10 случаев, в 2018 году – восемь случаев. Четыре подростка погибли.

Заместитель губернатора также предложил включить бутан и изобутан в список одурманивающих веществ. Это позволит привлекать к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в их употребление, а также организовать блокировку интернет-ресурсов, которые пропагандируют сниффинг.

"По итогам слушания принято решение о подготовке федерального законопроекта. Опыт и предложения Ямала будут учтены при его разработке, отметили в Общественной палате", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, Бессонов рассказал и о ямальском опыте борьбы со снюсами – бестабачными никотиновыми смесями. В конце 2019 года округ одним из первых принял закон, запрещающий реализацию и распространение таких смесей детям и подросткам. За нарушение предусмотрен административный штраф.

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