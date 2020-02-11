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ИК "Криптонит" намерена инвестировать около 100 млн рублей в технологические стартапы

Только в рамках конкурсов Криптонит Startup Challenge в этом году компания выделила 20 млн рублей призовых

ТАСС, 11 февраля. Инвестиционная компания "Криптонит" (в составе одноименной группы компаний входит в многопрофильную IТ-экосистему "ИКС Холдинг") планирует в перспективе пяти-семи лет выйти на суммарную выручку около 1 млрд рублей. Инвестиции в технологические стартапы в 2020 году могут составить порядка 100 млн рублей.

Интерес для инвестиционного портфеля представляют проекты в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, интернета вещей, а также робототехнических систем, телекоммуникаций, обработки данных и аппаратного обеспечения.

Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК "Криптонит": "ИК "Криптонит" - это молодая компания, определившая в 2019 году свою бизнес-стратегию и успешно стартовавшая на рынке венчурных инвестиций с Всероссийским конкурсом Криптонит Startup Challenge с призовым фондом 10 млн рублей. В этом году мы намерены провести два таких конкурса – первый стартует сегодня 11 февраля, второй мы проведем осенью. Также мы организуем несколько выездных встреч с молодыми предпринимателями в формате роуд-шоу на базе региональных технологических хабов".

Встречи со стартап-сообществом пройдут в феврале-марте в Казани, Нижнем Новгороде, Томске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Мастер-классы для молодых предпринимателей состоятся также и в Москве – именно на столицу в первом конкурсе, прошедшем в 2019 году, пришлось наибольшее количество заявок – около 60%. Воронка участников двух флайтов в 2020 году должна превысить 500 проектов.

Призовой фонд каждого конкурса Криптонит Startup Challenge-2020, как и в прошлом году, составит 10 млн рублей. Большую часть выигрыша победители должны будут направить на развитие своего стартапа.

Сегодня в России и за рубежом проводятся десятки подобных конкурсов для начинающих предпринимателей, однако существенным преимуществом Криптонит Startup Challenge, организуемого инвестиционной компанией "Криптонит", является участие в нем представительного жюри. Так, в конкурсе 2019 года в его состав входили главы крупнейших корпораций. В сезоне 2020 активное участие в отборе и оценке проектов на протяжении всего конкурса примут генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и главный ментор конкурса, глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников.

Прием заявок открыт до 15 марта 2020 года. Финал состоится в июне.

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