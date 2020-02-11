Форум для PR-директоров PR Force 2020 состоится 27 февраля в Москве

Москва, 11 февраля. Компания Auditorium приглашает на VI форум PR-директоров "PR Force 2020. Как PR соответствовать внешним изменениям и требованиям бизнеса?" , который состоится 27 февраля в Москве.

Признанные эксперты вместе с участниками обсудят современные приемы успешного PR и найдут решения в условиях повсеместной цифровизации. Будут озвучены практические кейсы по противостоянию вбросам ложной информации в соцсети, черному PR, провокациям и другим приемам недобросовестной конкуренции.

Ключевые темы форума:

- Как PR поменяется в 20-х годах?

- Как сформировать стратегию коммуникаций и измерить эффективность PR;

- Digital PR: новые технологии, новые площадки, работа с блогерами;

- Антикризисный PR: противодействие атакам, СМИ, соцсетям;

- Взаимодействие PR с внешней и внутренней средой;

- Инструменты международного PR.

Эксперты расскажут:

- Как выстроить систему антикризисного PR;

- Как писать PR тексты по методике, представленной лично Александром Баулиным;

- Как сегодня эффективнее общаться с журналистами;

- Чем стоит дополнить свой PR-инструментарий.

Уже подтвердили свое выступление:

- Татьяна Зверева, директор по связям с общественностью, САП СНГ;

- Валерия Андреева, PR-директор, ГРУППА "М.ВИДЕО – ЭЛЬДОРАДО";

- Анна Швидунова, директор департамента коммуникаций, СИТИ-XXI ВЕК;

- Виктория Пойгина, вице-президент дирекции по маркетингу и PR, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК;

- Анна Аристова, руководитель пресс-службы, STADA;

- Ирина Гущина, PR-директор, YUM! BRANDS (KFC);

- Дарья Керценбаум, вице-президент по корпоративным коммуникациям, ABBYY и многие другие.

Подробнее о программе и спикерах форума.

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