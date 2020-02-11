Форум для PR-директоров PR Force 2020 состоится 27 февраля в Москве

Москва, 11 февраля. Компания Auditorium приглашает на VI форум PR-директоров "PR Force 2020. Как PR соответствовать внешним изменениям и требованиям бизнеса?", который состоится 27 февраля в Москве.
Признанные эксперты вместе с участниками обсудят современные приемы успешного PR и найдут решения в условиях повсеместной цифровизации. Будут озвучены практические кейсы по противостоянию вбросам ложной информации в соцсети, черному PR, провокациям и другим приемам недобросовестной конкуренции.
Ключевые темы форума:
- Как PR поменяется в 20-х годах?
- Как сформировать стратегию коммуникаций и измерить эффективность PR;
- Digital PR: новые технологии, новые площадки, работа с блогерами;
- Антикризисный PR: противодействие атакам, СМИ, соцсетям;
- Взаимодействие PR с внешней и внутренней средой;
- Инструменты международного PR.
Эксперты расскажут:
- Как выстроить систему антикризисного PR;
- Как писать PR тексты по методике, представленной лично Александром Баулиным;
- Как сегодня эффективнее общаться с журналистами;
- Чем стоит дополнить свой PR-инструментарий.
Уже подтвердили свое выступление:
- Татьяна Зверева, директор по связям с общественностью, САП СНГ;
- Валерия Андреева, PR-директор, ГРУППА "М.ВИДЕО – ЭЛЬДОРАДО";
- Анна Швидунова, директор департамента коммуникаций, СИТИ-XXI ВЕК;
- Виктория Пойгина, вице-президент дирекции по маркетингу и PR, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК;
- Анна Аристова, руководитель пресс-службы, STADA;
- Ирина Гущина, PR-директор, YUM! BRANDS (KFC);
- Дарья Керценбаум, вице-президент по корпоративным коммуникациям, ABBYY и многие другие.
Подробнее о программе и спикерах форума.
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