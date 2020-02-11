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В рамках форума Cyber Security Day рассказали о проведении "Цифрового Диктанта 2020"

В этом году акция пройдет с 28 марта по 11 апреля

​​Москва, 11 февраля. В рамках Недели безопасного интернета 11 февраля состоялся международный форум по кибербезопасности Cyber Security Day 2020.

Ключевым мероприятием форума стала пресс-конференция на тему "Цифровой Диктант: акценты 2020 года", в которой приняли участие организаторы и партнеры всероссийской акции по определению уровня цифровой грамотности "Цифровой Диктант" (цифровойдиктант.рф).

На пресс-конференции обсудили основные направления сотрудничества, представили новые проекты, а также анонсировали нововведения "Цифрового Диктанта 2020", его региональные особенности и этапы проведения.

Организаторами мероприятия выступили РОЦИТ, РАЭК и Microsoft при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Цифровой Диктант впервые прошел в 2019 году и стал самой масштабной акцией по определению цифровой грамотности. В 85 регионах РФ диктант прошли почти 40 тыс. пользователей. В этом году акция пройдет с 28 марта по 11 апреля и планирует охватить в два раза больше участников. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников отметил: "Технологии пронизывают все сферы нашей жизни, поэтому цифровые компетенции становятся для нас необходимостью. А потому каждому пользователю важно понимать, какими компетенциями он обладает, а какие ему стоит развивать. Именно из этой потребности родилась акция "Цифровой Диктант". Мы рады, что наши партнеры поддерживают такой важный социальный проект и помогают нам сделать его еще масштабнее. В прошлом году акция вызвала широкий интерес среди пользователей, но не все успели принять участие. Поэтому в этом году мы увеличили срок проведения до двух недель и ждем еще больший охват. Кроме того, в 2019 году мы работали, в основном, с сетевым сообществом, которое уже активно вовлечено в цифровую среду. В 2020 мы неспроста объявляем о старте акции "Цифровой Диктант" в штабе Общероссийского народного фронта. Благодаря ОНФ мы надеемся дотянуться не только до больших регионов, но и до самых отдаленных уголков нашей страны. Мы за то, чтобы в стране происходила цифровая трансформация, чтобы пользователи оценивали свои знания, определяли точки роста и развивали свои цифровые компетенции. Именно поэтому в 2020 году "Цифровой диктант" - это не просто акция по оценке цифровой грамотности, это еще и большой портал, на котором находится множество образовательных материалов."

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров призвал пользователей присоединиться к прохождению "Цифрового диктанта" и рассказал о расширении масштабов сотрудничества: "В этом году ОНФ принял решение расширить свое участие в акции. "Цифровой диктант" пройдет во всех 85 региональных отделениях Народного фронта. Наша задача – помочь как можно большему числу жителей в регионах проверить уровень своих знаний. При этом региональные исполкомы ОНФ станут площадками, которые объединят экспертов, лидеров общественного мнения, специалистов коммерческого и некоммерческого секторов, которые занимаются на территориях решением задач цифровизации и работой с населением."

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко считает, что "Цифровой Диктант" полезен не только для пользователей, но и для всей IТ-индустрии в целом: "Digital Диктант — отличный проект, запущенный РОЦИТом в прошлом году. РАЭК сразу же поддержала его: мы видим, что помимо очевидной полезности для интернет-пользователей, это еще и хороший инструмент для развития цифрового бизнеса в России. Проект помогает консолидации компаний, он находит поддержку как в бизнес-кругах, так и у государства. Его интересно и легко продвигать. В прошлом году диктант выявил среднее значение уровня цифровой грамотности по России – около 7 из 10 баллов. Вовлеченность в него пользователей показала, что население нашей страны хочет использовать интернет профессионально, разбираться в новинках, быть на волне технологий". 

По словам директора РАЭК, IT-бизнес, со своей стороны, понимает: сохранение темпов роста интернет-экономики в России связано напрямую не только с высококвалифицированными кадрами, но и с ростом грамотности интернет-пользователей. И поэтому бизнес готов инвестировать в это направление.

"И, конечно же, диктант "подсказывает" роль государства: необходимо стимулировать рост количества и качества IТ-специальностей в ВУЗах по всей стране, а также проводить работу, нацеленную на самообразование граждан в вопросах интернет-технологий и повышение цифровой грамотности. От государства тут, пожалуй, требуются не меньшие усилия и инвестиции. Здорово, что второй год подряд Digital Диктант проходит при поддержке ОНФ, а также общественных организаций и ряда IТ-компаний. Уверен, вместе мы сможем сформировать грамотную повестку, модернизировать цели и задачи проекта этого года, привлечь в диктант еще больше участников", — отмечает Сергей Плуготаренко.

Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными органами Microsoft, представила результаты Индекса цифровой культуры, ежегодного исследования, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети за 2019 год, а также отметила важность цифровых компетенций для развития цифровых технологий: "По результатам ежегодного исследования Microsoft "Индекс цифровой культуры", 79% россиян сталкивались с онлайн-рисками в 2019 году. Учитывая это, мы как IТ-компания осознаем степень своей ответственности по созданию безопасных сервисов и распространению практик, способствующих уважительной онлайн-коммуникации. Но для достижения максимального результата необходима многосторонняя дискуссия и постоянный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Поэтому мы очень ценим, что РАЭК и РОЦИТ на постоянной основе проводят "Цифровой Диктант".

В рамках пресс-конференции также было объявлено о сотрудничестве РОЦИТ и Кружкового движения НТИ, о чем рассказала директор по стратегическому развитию Наталья Кравченко: "Партнерство с РОЦИТ позволит привлечь к участию во всероссийской акции сообщество Кружкового движения, которое охватывает уже порядка 200 тыс. человек, и в перспективе получить верифицированные данные о цифровой грамотности наших участников".

Руководитель направления "Учитель" образовательной онлайн-платформы Учи.ру Екатерина Латыпова рассказала о запуске разработанного совместно с РОЦИТ онлайн-курса по повышению цифровой грамотности учителей: "Мы видим возрастающий спрос учителей на развитие их цифровых компетенций. Педагоги сегодня не только являются проводниками знаний для подрастающего поколения, но и возрастает роль учителя как наставника. Уникальный курс по цифровой грамотности, который Учи.ру разрабатывает вместе с РОЦИТ, направлен на развитие компетенций педагогов, востребованных в реалиях XXI века. Он содействует решению задач федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Курс будет размещен на портале цифрового диктанта и онлайн-платформе Учи.ру. Это означает, что к курсу получит доступ самое широкое сообщество учителей, в том числе 220 тыс. педагогов, которые уже преподают с использованием цифровой платформы Учи.ру в школах во всех регионах России."

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель Роскомнадзора Антонина Приезжева. 

"В первую очередь, от лица Роскомнадзора приветствую участников форума. Отрадно слышать, что все участники говорят об одних и тех же вещах, но в различных направлениях. Следует отметить, что требование современности – это позитивный контент в сети интернет и знание обычными пользователями общепринятых норм сети. Отсюда следует, что повышение цифровой грамотности продиктовано современной реальностью. Сегодняшнее мероприятие, на котором поднимаются эти актуальные темы, является важным событием, свидетельствующим о привлечении внимания всех заинтересованных сторон к проблемам существующих угроз в сети интернет. Здесь наша общая цель — пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи. Ни для кого не секрет, что дети, рожденные в мире цифровых технологий, быстрее справляются с высокими технологиями. Однако к данному поколению требуется особый подход. Здесь весьма важно не погасить энтузиазм опасностями, которые могут таить в себе информационные технологии, а создать условия для формирования гармоничной и безопасной среды. На сегодняшний день Роскомнадзор проводит обучающие уроки, направление на повышение безопасности детей в сети: недавно мы создали отраслевой детский портал, посвященный персональным данным в сети. Посредством этого мы стараемся прививать понимание бережного отношения граждан к своим персональным данным. Кроме того, немаловажную роль играют молодежные палаты, которые являются мостом между молодым поколением и регуляторными органами государства. Наши адресные действия, согласно аналитическим данным, охватывают около 80% общей численности детей и подростков России. Важно отметить, что эффективность проводимой работы с несовершеннолетними мы оцениваем посредством получения от детей "обратной связи".  Так, в 2019 году мы провели тестирование среди 5,5 млн несовершеннолетних и с удовлетворением отметили, что уже у 83% участников тестирования сформировалось четкое понимание понятия "персональные данные". Что же касается сегодняшнего форума, желаю всем участникам интересных дискуссий, качественных предложений, новых встреч и деловых контактов, успешной и плодотворной работы," - отметила Антонина Приезжева. 

Cyber Security Day 2020 - это международный форум по кибербезопасности и центральное мероприятие Недели безопасного интернета.

Возрастная категория 16+. 

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