Новый генконсул КНР поблагодарил уральцев за помощь в борьбе с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Новый генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь поблагодарил уральцев за помощь в борьбе с коронавирусом в Китае. Об этом сообщили в среду в дипмиссии по итогам его официальной встречи с главой представительства МИД РФ в Екатеринбурге Александром Харловым.

"Господин Цуй Шаочунь поблагодарил российскую сторону, включая уральские предприятия, за предоставляемую гуманитарную помощь. Он отметил, что Китай смог стабилизировать ситуацию, а принятые в стране меры были высоко оценены экспертами Всемирной организации здравоохранения", - отмечается в сообщении.

В дипломатической миссии по итогам встречи отметили, что "генконсульство и представительство МИД готовы работать, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень в различных сферах, несмотря на то, что регионы Урала и Китая уже достигли высоких результатов во взаимодействии". Там добавили, что в начале Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества генконсульство готово совместно с российской стороной "усердно работать, чтобы найти новые пункты прорыва для повышения уровня межрегионального сотрудничества и обогащения его содержания".

Цуй Шаочунь прибыл в Екатеринбург 6 февраля. Прошлый генконсул Гэн Липин работала в диппредставительстве с конца 2016 года, ее полномочия завершились летом 2019 года.

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области.