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"Газпром трансгаз Екатеринбург" повысит надежность поставок природного газа на ММК

В Челябинской области вступает в основную стадию капремонт газопровода-отвода "Карталы – Магнитогорск" - основного источника топлива для 400-тысячного города и одного из флагманов мировой металлургии
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© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 12 февраля. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" приступило к выполнению одного из самых крупных производственных проектов, запланированных на 2020 год. Его реализация позволит повысить надежность газоснабжения флагмана мировой металлургической промышленности - Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Как сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, капитальный ремонт газопровода-отвода "Карталы – Магнитогорск", который является главным источником природного газа для 400-тысячного города, большого числа поселков и самого комбината, вступает в основную стадию.

Работники Карталинского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и Управления аварийно-восстановительных работ №2 (УАВР) уже отключили вторую нитку магнитогорского отвода от узла подключения к магистральному газопроводу "Бухара – Урал" до линейного крана на 29-м км. Планируется, что в этом году данный участок будет полностью заменен. Для этого газовики должны уложить более 8 тыс. т труб метрового диаметра.

"Сейчас отключенный участок провентилирован и передан ремонтникам. Бригады УАВР №2 занимаются сваркой двухтрубных плетей и их доставкой на трассу. Как только позволит погода, начнется демонтаж старой трубы. Газоснабжение Магнитогорска и прочих потребителей осуществляется в прежнем объеме. Голубое топливо в газопровод-отвод поступает по первой нитке отвода", - сообщают в службе.

Отвод "Карталы – Магнитогорск" построен более 50 лет назад. Магнитогорск стал первым крупным городом на Урале, куда пришел трубопроводный газ. В прошлом году на его второй нитке был капитально отремонтирован участок длиной 26 км.

О ГТЕ

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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