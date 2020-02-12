Отель-замок "Богатырь" в Сочи стал партнером программы лояльности "Аэрофлот Бонус"

СОЧИ, 12 февраля. /ТАСС/. Отель-замок "Богатырь" (четыре звезды), расположенный на территории "Сочи Парка", стал партнером программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Данное партнерство позволяет участникам программы получать мили за проживание, а также за сопутствующие услуги отеля.

Для начисления миль гостю достаточно предъявить карту участника программы "Аэрофлот Бонус" или сообщить ее номер на стойке регистрации при заезде. По условиям партнерства участники программы получают одну милю за каждые 40 рублей, потраченные на проживание и различные услуги отеля. Бронирование номера должно быть оформлено на официальном сайте отеля, по телефону или электронной почте по тарифам, действующим на момент бронирования.

"Начинаем 2020 год с приятных сюрпризов. Партнерство с "Аэрофлот Бонус" – эксклюзивная коллаборация, позволяющая реализовать в нашем отеле уникальный современный сервис, удобный и выгодный для наших гостей. Мы всегда стараемся отвечать на запросы и оправдывать ожидания наших гостей, ориентируясь на их стиль жизни, и это стало основой идеи партнерства", – отметил начальник отдела маркетинга Александр Колчанов.

Отель-замок "Богатырь" расположен на берегу Черного моря в Олимпийском парке. Он примечателен своей архитектурой и внутренним оформлением в стиле средневекового замка, расположен на территории тематического парка развлечений "Сочи Парк".