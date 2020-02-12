Председатель правления Новикомбанка стала лидером среди членов бюро Союза Машиностроителей

Москва, 12 февраля. Елена Георгиева, председатель правления Новикомбанка, признана лидером среди членов бюро Союза Машиностроителей России. Об этом в ходе заседания бюро заявил глава госкорпорации "Ростех", председатель Союза Машиностроителей России Сергей Чемезов.

На расширенном заседании бюро Союза Машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" обсудили участие предприятий промышленности в реализации национальных проектов, развитие программы диверсификации и подготовку кадров для отрасли. Совещание прошло в Доме правительства РФ под руководством вице-премьера по развитию промышленности, члена бюро ассоциации Юрия Борисова и председателя СоюзМаш России, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

В своем выступлении заместитель председателя правительства РФ, член бюро "Лиги содействия оборонным предприятиям" Юрий Борисов подчеркнул, что по итогам послания президента Федеральному Собранию активизирована работа, направленная на достижение национальных целей развития и решение задач национальных проектов.

Он также напомнил, что из 6,2 трлн рублей, предусмотренных в нацпроектах на закупку машин и оборудования, около 3,2 трлн рублей может быть обеспечено за счет производственных возможностей российской промышленности, в том числе 1,4 трлн рублей - за счет диверсифицируемых предприятий ОПК.

Председатель Союза Машиностроителей России, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что в центре внимания экспертной работы союза был комплекс важнейших для машиностроения законопроектов и инициатив в сфере совершенствования федеральной контрактной системы, промышленной безопасности, поддержки отечественного авиа- и судостроения, обеспечения безопасности полетов, финансирования промышленных государственных программ в рамках федерального бюджета.

Сергей Чемезов особенно подчеркнул: "Здоровое соперничество членов бюро, в первую очередь, отразилось на результатах региональной работы. Хотел бы отметить положительную динамику ряда отделений. Считаю важным, что члены бюро стали чаще принимать участие в заседаниях региональных советов, оказывать действенную помощь на местах. В этом вопросе приятно видеть в лидерах Елену Александровну Георгиеву".

Первый заместитель председателя СоюзМаш России Владимир Гутенев в свою очередь отметил, что эксперты союза работают над подготовкой и сопровождением законопроектов, направленных на развитие промышленной политики, ее оборонной составляющей, в том числе в рамках работы рабочей группы Госсовета. Он также сообщил, что при "Лиге содействия оборонных предприятий" создан реестр независимых директоров - он формируется из числа кандидатов, имеющих успешный опыт руководящей работы и обладающих высоким уровнем компетенций и знаний.

С докладом о проделанной работе также выступила куратор Воронежского регионального отделения Союза Машиностроителей России, председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, которая, в частности, отметила: "В настоящее время сформирован беспрецедентный спектр мер государственной поддержки для российской промышленности. Предприятиям стали доступны льготные кредиты в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, льготные экспортные кредиты, а также субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам и прямые субсидии на компенсацию понесенных затрат, например, затрат на транспортировку продукции. Новикомбанк уже много лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг предприятиям машиностроения и высоких технологий, поддерживает стратегически важные для нашей страны проекты. Для нас это, без преувеличения, один из ключевых сегментов. За 2019 год объем предоставленных банком по данному направлению кредитов вырос более чем в 1,5 раза, до 275 млрд рублей, что составляет 2/3 нашего кредитного портфеля. Ключевой целью для Новикомбанка является предоставление наилучших условий финансирования для предприятий промышленности. Для этого банк в 2020 году будет использовать широкий спектр мер господдержки в рамках гражданских проектов и экспорта. Мы высоко ценим отклик и обратную связь, которую получали на инициативы банка от коллег из СоюзМаша, Минпромторга, Минэка. Совместное обсуждение по вопросам регулирования промышленности на таком высоком уровне, безусловно, дает свои плоды. Уверена, что только совместными усилиями государства, бизнеса и ключевых финансовых институтов можно решить задачи, стоящие перед отраслью, в том числе связанные с реализацией национальных проектов и продвижением промышленной продукции на внешних рынках".

В заседании также приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин; министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков; заместители министра обороны РФ Татьяна Шевцова и Алексей Криворучко; статс-секретарь - заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко; заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов; руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова; губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; вице-президенты Союза Машиностроителей России: индустриальный директор Ростеха, председатель совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Анатолий Сердюков и генеральный директор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков; руководители региональных отделений Союза Машиностроителей России и предприятий, входящих в состав союза и "Лиги содействия оборонным предприятиям".

В рамках мероприятия также была произведена ротация членов бюро и руководителей региональных отделений. В частности, вице-президентом СоюзМаш России избран руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), член бюро Алексей Алешин.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза Машиностроителей России. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.

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