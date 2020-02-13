МОСКВА, 13 февраля. Компания МТС запустила онлайн-платформу с сервисами для микробизнеса. На момент запуска можно подключить бесплатный в базовой комплектации планировщик задач Workzen, который поможет управлять бизнесом; сервис МТС Маркетолог для самостоятельного запуска рекламы в интернете, а также сервис Insider для проверки контрагентов на благонадежность.

Оплата сервисов Workzen и Insider реализована по подписной модели, кампании оплачиваются в зависимости от фактического объема рекламы и выбранных настроек.

По словам первого вице-президента по клиентскому опыту и маркетингу МТС Вячеслава Николаева, на базе этой платформы компания сможет быстро развивать экосистему продуктов для малого бизнеса, в том числе, за счет партнерских сервисов, которые будут проходить тщательный отбор и проверку, чтобы гарантировать надежность и эффективность предлагаемых решений.

В текущем году планируется добавить на платформу услуги собственного банка, конструкторы сайтов и документов, а также программу лояльности.