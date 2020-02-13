Зимняя школа УрФУ по направлениям олимпиады "Я - профессионал" открылась в Сочи

ТАСС, 13 февраля. Третья Зимняя инженерная школа Уральского федерального университета для участников направлений "Материаловедение и технологии материалов" и "Строительство" всероссийской олимпиады "Я - профессионал" проходит под руководством лидеров отрасли в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе УрФУ.

Позади заочный и очный этапы олимпиады, которая стала одной из визитных карточек платформы "Россия - страна возможностей", поддержанной президентом РФ. В олимпийскую столицу приехали 138 российских студентов, представляющих десятки регионов - для многих это первая поездка в Сочи.

"Зимняя инженерная школа УрФУ - площадка, где мы можем отобрать наиболее мотивированных, подготовленных и талантливых ребят, чтобы предложить им возможности Трубной металлургической компании и Группы Синара, - отмечает замгенерального директора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина. - Отмечу, что олимпиада "Я - профессионал" давно зарекомендовала себя как эффективный социальный лифт".

Представители предприятий ТМК и Группы Синара, развернувшие на площадке зимней школы ярмарку вакансий, отмечают у студентов хорошо развитые цифровые компетенции и желание участвовать в проектной деятельности. При этом немалая часть из них выбирает научную стезю и приходит на работу в R&D-подразделения двух холдингов.

Программа школы состоит из трех крупных блоков. Образовательная часть включает лекции экспертов в области материаловедения и строительства.

"Студенты общаются с ведущими экспертами в тех сферах, где они намерены работать, - приводят в пресс-службе слова ректора УрФУ Виктора Кокшарова. - Так, в этом году, кроме наших преподавателей, мы привлекли специалистов в областях инновационных технологий строительства и металлургии, представителей общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ".

Тренинговая программа разработана практикующими психологами УрФУ и бизнес-тренерами корпоративного университета ТМК2U, добавляет глава вуза.

"Полученные во время тренингов навыки самопрезентации, лидерского мышления, умение слаженно работать в команде ребята продемонстрируют в решении задач конкурсного блока - на музыкальной пантомиме, в играх "Самый профессиональный", "Мафия" и "Инженерный крокодил", а также при подготовке видео по теме "Портрет идеального инженера", - отмечает психолог УрФУ Виктория Дихорь.

Завершится школа 17 февраля - для участников организована экскурсия в Олимпийский парк и на Красную Поляну.

О Зимней инженерной школе

Зимняя инженерная школа УрФУ по направлениям "Материаловедение и технологии материалов" и "Строительство" всероссийской олимпиады "Я - профессионал" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - проходит в Сочи в третий раз при поддержке Трубной металлургической компании (ТМК) и Группы Синара.

УрФУ также выступает организатором олимпиады по направлениям "Радиотехника" и "Программная инженерия". Зимняя школа по этим двум направлениям состоится в Сочи.

Об УрФУ

УрФУ - один из ведущих университетов России, участник проекта 5-100, расположен в Екатеринбурге - столице Всемирных студенческих игр 2023 года. Вуз выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), который призван решить задачи национального проекта "Наука".