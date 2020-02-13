ТАСС, 13 февраля. Налоговые поступления из Ямало-Ненецкого автономного округа в бюджетную систему РФ увеличились по итогам 2019 года на 9%, в бюджет округа - на 13,5%. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя УФНС России по ЯНАО Яну Калюжину по итогам расширенной коллегии управления Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Подводя итоги работы за 2019 год, руководитель УФНС России по округу отметила, что с учетом поступлений от межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам в бюджетную систему России поступило на 9% больше средств, чем годом ранее. Поступления в бюджет округа увеличены на 13,5%. Яна Калюжина также отметила, что за последние три года служба обеспечивает ежегодное увеличение поступлений имущественных налогов физических лиц. Так, по итогам кампании 2019 года прирост составил 112,8%, по итогам 2018 года - 111,7%", - сказано в сообщении пресс-службы.

Руководитель управления также отметила тенденцию к снижению количества выездных налоговых проверок - в 2019 году оно сократилось на 11% до 94, в 2018 году было 105 таких проверок.

Губернатор Дмитрий Артюхов, принимавший участие в коллегии, отметил, что благодаря работе налоговой службы по наполнению бюджета округ имеет ресурсы для развития, выполнения задач, поставленных президентом РФ, реализации национальных проектов. "Налоговая служба - ключевой институт, который создает деловой климат, условия для развития малого и среднего бизнеса. Безусловно, нужно пресекать злоупотребления. Но каждый раз, сталкиваясь с конкретным предпринимателем, нужно понимать, что за ним стоит коллектив, от него зависит качество жизни в наших городах и поселках. Важно, чтобы предприниматели развивались и не снимались с учета в нашем округе. Уверен, эта задача будет выполнена", - приводят в пресс-службе слова главы региона.

В расширенной коллегии также участвовали главный федеральный инспектор по округу Александр Ямохин, члены правительства округа, руководитель следственного управления Следственного комитета России Андрей Егоров, представители прокуратуры, федерального казначейства, сотрудники налоговой службы.