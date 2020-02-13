{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЯНАО в 2019 году увеличил поступления в бюджет РФ на 9%, в бюджет округа - на 13,5%

Губернатор Дмитрий Артюхов обозначил приоритеты работы ямальской налоговой службы в ходе расширенной коллегии УФНС
Описание
© Пресс-служба губернатора ЯНАО

ТАСС, 13 февраля. Налоговые поступления из Ямало-Ненецкого автономного округа в бюджетную систему РФ увеличились по итогам 2019 года на 9%, в бюджет округа - на 13,5%. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя УФНС России по ЯНАО Яну Калюжину по итогам расширенной коллегии управления Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Подводя итоги работы за 2019 год, руководитель УФНС России по округу отметила, что с учетом поступлений от межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам в бюджетную систему России поступило на 9% больше средств, чем годом ранее. Поступления в бюджет округа увеличены на 13,5%. Яна Калюжина также отметила, что за последние три года служба обеспечивает ежегодное увеличение поступлений имущественных налогов физических лиц. Так, по итогам кампании 2019 года прирост составил 112,8%, по итогам 2018 года - 111,7%", - сказано в сообщении пресс-службы.

Руководитель управления также отметила тенденцию к снижению количества выездных налоговых проверок - в 2019 году оно сократилось на 11% до 94, в 2018 году было 105 таких проверок.

Губернатор Дмитрий Артюхов, принимавший участие в коллегии, отметил, что благодаря работе налоговой службы по наполнению бюджета округ имеет ресурсы для развития, выполнения задач, поставленных президентом РФ, реализации национальных проектов. "Налоговая служба - ключевой институт, который создает деловой климат, условия для развития малого и среднего бизнеса. Безусловно, нужно пресекать злоупотребления. Но каждый раз, сталкиваясь с конкретным предпринимателем, нужно понимать, что за ним стоит коллектив, от него зависит качество жизни в наших городах и поселках. Важно, чтобы предприниматели развивались и не снимались с учета в нашем округе. Уверен, эта задача будет выполнена", - приводят в пресс-службе слова главы региона.

В расширенной коллегии также участвовали главный федеральный инспектор по округу Александр Ямохин, члены правительства округа, руководитель следственного управления Следственного комитета России Андрей Егоров, представители прокуратуры, федерального казначейства, сотрудники налоговой службы.

Реклама на ТАСС
Эксперты Digital IP расскажут об эволюции интеллектуальных прав в цифровую эпоху
Первый модуль образовательной программы "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике" стартует 2 марта и продлится до 11 апреля в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС