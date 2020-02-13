{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты Digital IP расскажут об эволюции интеллектуальных прав в цифровую эпоху

Первый модуль образовательной программы "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике" стартует 2 марта и продлится до 11 апреля в Москве

ТАСС, 13 февраля. Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP ведет набор на образовательную программу "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике". 

Образовательная программа повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP состоит из четырех модулей: творчество, технологии, экономика, общество. Она направлена на обучение специалистов, род деятельности которых связан с процессами создания, защиты, коммерциализации или исследования интеллектуальных продуктов и услуг. Лекторы – ведущие российские эксперты в области интеллектуального права и высоких технологий.

Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi, генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Александр Сухотин выступит с лекциями в двух модулях. В модуле "Экономика" он расскажет о новых возможностях привлечения инвестиций и коммерциализации нематериальных активов. Говоря о содержании этой лекции, эксперт рассказал, что объекты интеллектуальной собственности можно использовать в качестве гарантии при получении финансирования. "Когда правообладатель обращается в банк и пытается использовать свои права в качестве обеспечения по кредиту, обычно возникает множество нюансов, поскольку банки крайне неохотно принимают залоги такого типа. Я расскажу об альтернативных моделях монетизации творческого продукта, связанных с новой волной краудинвестинга, краудлендинга и краудфандинга. В частности, о платформах, позволяющих собирать средства с рынка – будь то с профессиональных инвесторов или поклонников", – сказал Сухотин.

Он пояснил, что краудфандинг, в том числе под залог интеллектуальных прав, сейчас особенно популярен в творческой среде. Так, музыканты порой предлагают поклонникам профинансировать запись нового альбома, а в качестве залога передают исключительное право на предыдущий. "Учащиеся узнают, как устроен рынок краудфандинга и, в частности, платформа Co-Fi, какие особенности и ограничения она предусматривает", – добавил эксперт.

Также Александр Сухотин примет участие в дискуссии о том, как в современных цифровых реалиях происходит переход от коллективного к индивидуальному. Встреча пройдет в рамках модуля "Общество" вместе с директором Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики, вице-президентом по R&D Федерации интеллектуальной собственности, кандидатом юридических наук Екатериной Чуковской.

Объясняя актуальность темы, Сухотин подчеркнул, что "раньше правообладатели были вынуждены обращаться в общества по коллективному управлению авторскими и смежными правами, но сейчас администрировать охраняемые объекты можно в индивидуальном режиме". Эксперт расскажет учащимся Digital IP, как правообладателям зарабатывать на интеллектуальной собственности, не прибегая к помощи посредников.

Старший юрист Baker McKenzie Юрий Яхин проведет лекцию на тему "Монетарная ответственность" в модуле "Экономика" и примет участие в дискуссии "Богатство бесплатного" совместно с президентом Ассоциации интернет-издателей, заведующим кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидатом филологических наук Иваном Засурским (модуль "Общество").

Яхин подчеркнул, что шанс взыскать компенсацию за нарушение интеллектуальных прав в России невелик: "Обычно ответчик, на которого подали в суд за нарушение интеллектуальных прав, начинает долгую процедуру оспаривания. Практика показывает, что часто действия ответчика оказываются успешными или сильно затягивают разбирательство. Суды же нередко снижают размер компенсации до минимальных размеров. К примеру, известны случаи взыскания 500 рублей. В итоге в выигрыше остаются нарушители, а правообладатели теряют деньги".

По его словам, Россия может войти в число мировых лидеров по объему рынка нематериальных активов, если создаст благоприятные условия для защиты интеллектуальных прав: "В некоторых областях в нашей стране за последние годы наблюдаются улучшения в плане защиты интеллектуальной собственности. Блокировки пиратских сайтов в интернете дают положительный эффект. Радует, что правительство перешло к поддержке легальных онлайн-сервисов, однако многие из них пока еще не окупились на рынке из-за многочисленных убытков".

Первый модуль образовательной программы ("Творчество") стартует 2 марта и продлится до 11 апреля в Москве. Подробности доступны на официальном сайте Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Справочно

Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP создан в 2019 году. Учредителями выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) и международный сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n’RIS.

Миссия создания Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP – подготовка профессионалов новой формации, востребованных в современных условиях, когда многие сферы деятельности во многом переместились в виртуальную среду и создают ее не только IT-специалисты.

Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки предлагает всем заинтересованным лицам разных профессий узнать больше о правовом регулировании и тенденциях развития института интеллектуальной собственности и связанных с ним отраслей, о новых инструментах и сервисах учета, охраны, распоряжения, управления и защиты нематериальных активов, о регуляторных, технических и этических аспектах таких современных реалий, как искусственный интеллект, BigData, LegalTech, FinTech, об их влиянии на все сферы бизнеса и жизни общества.

Площадка для обучения находится в историческом центре Москвы.

Реклама на ТАСС
ЯНАО в 2019 году увеличил поступления в бюджет РФ на 9%, в бюджет округа - на 13,5%
Губернатор Дмитрий Артюхов обозначил приоритеты работы ямальской налоговой службы в ходе расширенной коллегии УФНС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС