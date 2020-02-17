Зампред Тюменской облдумы: Сургутский район учится наращивать собственные доходы

ТАСС, 17 февраля. Заместитель председателя Тюменской областной Думы, член комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Галина Резяпова, депутат регионального парламента от Сургутского избирательного округа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прокомментировала ТАСС итоги развития района. На днях глава МО Андрей Трубецкой отчитался о них перед жителями и законодателями.

"Я проработала в администрации Сургутского района Югры 26 лет, а непосредственно с районом меня связывает более продолжительное время. Восемь лет назад я была избрана в Тюменскую областную Думу от города Сургута и наблюдаю жизнь района уже с некоторой дистанции. Тем не менее ее реалии мне хорошо известны. Равно как и истоки многих перемен.

Район из самой настоящей сибирской деревни на моих глазах превращался в благоустроенную территорию, социально и экономически привлекательную для жизни людей. За последние пару десятков лет численность населения здесь увеличилась почти на 30 тыс. – до 125 тыс. жителей. А это значит, что люди хотят здесь жить, создавать семьи, рожать детей", - сказала Галина Резяпова.

По ее словам, на территории работают крупные нефтегазовые компании. Именно здесь сосредоточил свою основную деятельность "Сургутнефтегаз", здесь же работают "Лукойл", "Роснефть", "Газпром". Это тысячи рабочих мест со стабильной зарплатой. Также это мощные налогоплательщики Сургутского района, их отчисления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) здесь очень неплохие. Налог на имущество этих крупнейших производственных предприятий России идет в бюджет округа, но может, при определенных действиях, вернуться в район через различные окружные программы.

"Зададимся вопросом в русле иерархии человеческих ценностей: что человеку требуется в основе основ? Ответ простой – работа, нормальная зарплата, благоустроенное жилье или его очевидная перспектива, возможность качественного обучения и развития детей, доступное лечение, досуг. Все это в Сургутском районе есть. В разной степени достаточности, но в каждом из тринадцати муниципальных образований района.

Нефтегазовые компании, кроме формирования ядра бюджета, становятся и полюсом притяжения высококвалифицированных инженерно-технических кадров. Замечательные, уникальные 40-тысячный город Лянтор, 25-тысячный поселок городского типа Федоровский, 15-тысячный Нижнесыртымский и другие – все это места компактной дислокации нефтяников. И соответственно - развитой социальной сферы. Поэтому там складывается особый качественный состав населения, формируются особые социальные агломерации, определенные культурные и интеллектуальные доминанты.

Если бы бюджет района пополнялся только за счет отчислений от нефтегазового комплекса, то уже, казалось бы, все прекрасно. Но меня, как человека, многие годы работающего с бюджетом, вот что радует. В структуре доходов бюджета Сургутского района растет доля собственных доходов. За пять лет она выросла на миллиард рублей. И в этом миллиарде роста только половина – за счет НДФЛ, а остальной прибыток – за счет грамотного управления. Например, имуществом. Доля от сдачи в аренду муниципального имущества - земли, зданий и сооружений - за пять лет дала району прирост собственных средств в этой строке на 15 процентных пунктов", - продолжила свою мысль Галина Резяпова.

В качестве позитивных изменений зампред Тюменской облдумы отметила, что в районе обнуляется муниципальный долг, обнуляются кредитные обязательства. Когда-то они были огромными, поскольку на районе "висел" кредитный долг Европейскому банку реконструкции и развития, взятый на реформирование жилищно-коммунальной сферы. Это была необходимость, но она же стала и "форменной кабалой".

Также в результате грамотного управления, в район привлекаются значительные объемы средств через окружные программы. Ведь социальные, культурные, спортивные объекты возникают не сами по себе, обоснованность их строительства именно на данной территории надо доказать, обеспечить софинансирование. "Если глава грамотный, видит цель и знает, как к ней идти, он протопчет все дорожки и найдет все аргументы. Трубецкой вместе со своими сподвижниками сумел это сделать", - отметила Галина Резяпова.

В результате, как подчеркнула Резяпова, в 2019 году треть очередников на улучшение жилищных условий эти условия улучшили, а пять лет назад удовлетворить получалось лишь 2% в год. Другими словами, в 2014 году для переселения из ветхих и аварийных домов было приобретено 7 тыс. кв. м, а в 2019 – уже 40 тыс. кв. м жилья. Это за счет средств, привлекаемых в том числе из окружных программ. И пришли эти деньги не сами по себе, а благодаря активности районной администрации, где сумели грамотно разложить, обосновать, доказать и поучаствовать в решении этих вопросов совместно с округом.

"Или балки – бич Севера. Это его особая "примета", наследие бурного нефтегазового бума времен СССР. Несанкционированный самострой на фактически (тогда об этом даже никто не думал!) захваченных землях, а также разнообразные вагончики, где десятилетиями жили семьи. Губернатор Югры Наталья Комарова предложила сделать 2019 год в округе годом последнего балка. Не всем в регионе, к сожалению, это удалось выполнить, а вот в Сургутском районе эта программа в прошлом году была полностью завершена.

Объемы незавершенного строительства в районе за пять лет уменьшились на 45% - со 180 до 102 объектов, а для этого тоже надо было привлечь средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. В 4,5 раза за пять лет увеличилось и количество средств на текущий и капитальный ремонты зданий и сооружений социальной сферы. Ну, и многое другое.

Да, потребности людей растут. Но растут и показатели в большинстве тех сфер, которые обеспечивают эти потребности. Команде районной администрации удалось, пожалуй, главное – здесь учатся и многому уже научились, не только разумно тратить, но и зарабатывать, расширяя налогооблагаемую базу, максимально используя самые разные источники пополнения бюджета.

Как бы кто ни относился к конкретным персоналиям, но цифры и факты – вещь упрямая. Все, чего добился район за несколько последних лет – это результат грамотного распоряжения ресурсами, которыми район располагает.

Но даже и наполнение бюджета, его структура для команды района - не самоцель, а средство улучшения жизни каждого конкретного человека. Чувствуют ли это люди? Думаю, что да.

Пример – достижения в спорте. Они появляются тогда, когда есть где заниматься, с кем и когда, этому помогает наш жизненный тонус. И если в Сургутском районе в 2014 году в соревнованиях регионального, российского и международного уровней участвовали, занимая призовые места, 28 спортсменов, то в 2019 - уже 537!

И еще раз подчеркну: неуклонный рост численности населения – это самый главный аргумент в оценке управления территорией, создания условий для достойной жизни.

Не буду утверждать, что заслуга в этом только главы района Андрея Трубецкого. Знаю его давно, все его минусы и плюсы мне известны, наблюдаю за ним. Но чего не отнять – так это умения прогностично мыслить. Он хороший аналитик, экономист, видит корень проблемы. И любит решать задачки. Чем она сложнее, тем ему интереснее, он азартен в поиске решений.

И мне совсем не обидно то, что в мою бытность первым заместителем главы Сургутского района, с 2004 по 2011 год, многие из этих показателей были иными. А если сказать, положа руку на сердце, – были хуже", - поделилась зампред.