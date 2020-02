Фонд Инносоциум выступит партнером форума "Здоровье женщины – благополучие нации"

Москва, 14 февраля. Фонд Инносоциум - социальная платформа Фонда Росконгресс - примет участие в разработке повестки форума "Здоровье женщины – благополучие нации", который пройдет в марте 2020 года. Инициаторами форума выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Совет Федерации. Идея о его проведении возникла в ходе второго Евразийского женского форума, прошедшего в Санкт-Петербурге в 2018 году.

"Вопросы социально-экономического развития страны являются приоритетом государственной политики. Глобальными вызовами современного общества являются развитие человеческого капитала, устранение гендерного неравенства, а также преодоление существующих гендерных барьеров и ограничений в возможностях.

"Сильное, стабильное государство невозможно без увеличения экономической активности женщин во всех секторах экономики, их вовлечения в процессы управления и принятия решений. В этой связи крайне важно содействовать созданию условий для самореализации и для поддержания гендерного баланса на всех уровнях, включая бизнес. Это позволит не только построить стабильное и равноправное общество, но и обеспечить устойчивый рост экономики в целом. Поддержка подобных мероприятий приобретает особую актуальность и формирует основу будущих положительных изменений", – отметил Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации.

"В современном мире чрезвычайно высока роль женщин в формировании здорового общества. Именно от них зависит здоровье семьи и детей, а значит всей нации. Кроме того, женщины вносят значительный вклад в решение масштабных социальных и экономических задач, стоящих перед нашей страной. Уверена, что форум, организуемый при поддержке Совета Федерации, станет еще одним мероприятием, которое даст импульс развитию женской повестки. А его результаты будут иметь весомое значение в повышении эффективности реализации национального проекта "Здравоохранение", – заключила заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова.

Женское лидерство – одно из ключевых направлений работы Фонда Инносоциум. В течение 2019 года фонд принял участие в ряде ведущих мероприятий, посвященных развитию женской повестки, таких как Всемирная женская ассамблея (The World Assembly for Women), организуемая совместно с "Женской двадцаткой" (W20), конференция "Соотечественницы и преемственность поколений" и во входящем в топ-5 наиболее влиятельных мировых саммитов Женском форуме на благо экономики и общества – 2019 в Париже (Women’s Forum for the Economy & Society, WEFCOS); кроме того, одним из ключевых событий в рамках визита российской делегации стало проведение выездной гостиной Евразийского женского форума в Торговом представительстве России в Париже, посвященной женскому сотрудничеству и развитию креативных индустрий. В октябре Фонд Инносоциум принял участие в подготовке деловой программы Экономического форума и Саммита Россия – Африка и организовал сессию на тему "Женщины в российско-африканских отношениях. Гендерный баланс в политике, экономике, социальной сфере".

"Мы ожидаем, что форум станет площадкой для подготовки предложений по продвижению здорового образа жизни женщин в современном обществе, вопросам долголетия и сохранения красоты. Необходимо повышать информированность о современных тенденциях в здравоохранении и индустрии красоты, консолидировать усилия государства, бизнес-сообщества и общественности в решении актуальных проблем отрасли, содействии развитию индустрии красоты и здоровья в нашей стране и интеграции ее в международную систему", – сказала заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова.

Деловая программа форума будет посвящена шести ключевым темам, среди которых: здоровье женщины, национальный проект "Здравоохранение", современные тренды косметологии и фармацевтики, мировые модные тенденции и роль СМИ в формировании трендов, а также психологические аспекты гармонизации жизни женщины. Ключевыми событиями форума станут пленарное заседание с участием председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, а также открытые диалоги с лидерами мнений и профильными министрами. Кроме того, на масштабной выставке будут представлены продукция и новейшие технологии в сфере здоровья и красоты.

"Учитывая успешное взаимодействие с Фондом Инносоциум в части установления международного сотрудничества, продвижения российских производителей и развития женской повестки, а также его уникальный инструментарий, мы считаем важным партнерство Фонда Инносоциум и форума", – отметила Гульназ Кадырова.

"Мы благодарны за оценку нашей работы и предоставленную возможность сделать еще один важный и интересный проект. Роль женщины в современном обществе трудно переоценить, и Россия способна не только следовать этой мировой тенденции, но и возглавить ее. Работа над форумом дополнит выстраиваемую нами инфраструктуру социально значимых мероприятий. Объединив их в общую повестку, мы создадим условия для координации усилий всех заинтересованных сторон", – считает заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

