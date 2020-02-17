Сибирская строительная неделя стартует 18 февраля

Новосибирск, 17 февраля. В Новосибирске 18 февраля начнет работу Сибирская строительная неделя, крупнейшая за Уралом выставка строительных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна. Ее экспонентами станут более 130 российских и мировых производителей стройматериалов. В четырехдневной деловой программе — семинар ДОМ.РФ, III Форум дизайнеров и архитекторов Сибири, международный интерьерный фестиваль HomeFest.

"В этом году посетители Сибирской строительной недели увидят обновленный выставочный продукт, — говорит руководитель проекта Мария Золотухина. — Расширенная экспозиция охватывает все направления стройиндустрии. Российские и мировые производители представят новинки в области строительных и отделочных материалов, инженерных систем, фасадов, кровли, дверей и окон, освещения и электротехники, лифтов и декора".

По сравнению с прошлым годом Сибирская строительная неделя заметно укрепила свой международный статус. Участие в мероприятии примут более 130 компаний из России, Китая, Германии, Дании, Казахстана и Узбекистана. В экспозиции зарубежных участников — оборудование для производства бетонных труб датской компании HawkeyePedershaab, бетоносмесители и асфальтоукладчики немецкой Masa, выключатели и мультимедийные розетки испанской Simon, лаки и напольные покрытия китайской корпорации First New Material и многое другое.

Выставка ориентирована на собственников, топ-менеджеров и специалистов стройиндустрии и смежных отраслей Сибири, Дальнего Востока и стран СНГ. Организаторы ожидают, что за четыре дня мероприятие посетят свыше 10 тыс. профессионалов строительного рынка.

Деловая программа выставки в этом году отличается большим масштабом, многие мероприятия носят прикладной характер. Впервые в работе Сибирской строительной недели примет участие ДОМ.РФ, который проведет семинар для застройщиков по практическому применению Стандарта комплексного развития территорий и новым механизмам жилищного финансирования. Федеральные эксперты расскажут участникам рынка о принципах проектирования и застройки для формирования комфортной городской среды и на примере готовых проектов покажут эффективность внедрения Стандарта. Заключительную часть семинара ДОМ.РФ посвятит проектному финансированию и программе льготного субсидирования под 7,5% годовых для МСП от Минэкономразвития РФ.

Состоится круглый стол на тему повышения эффективности работ в сфере строительства при реализации национальных проектов. Заседание проведет полпред президента России в СФО Сергей Меняйло. Мероприятие объединит представителей региональных отраслевых министерств и лидеров сибирского строительного рынка.

Другими крупными событиями станут III Форум дизайнеров и архитекторов Сибири, участниками которого станут более 3 тыс. дизайнеров, архитекторов, проектировщиков из Сибири, Дальнего Востока и Республики Казахстан, и международный интерьерный фестиваль HomeFest. Фестиваль призван поддержать развитие российского рынка товаров для интерьера.

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