МТС поддержит экологические стартапы

Москва, 17 февраля. Компания МТС начала привлекать стартапы на тему экологического туризма и эко-образования. Об этом говорится в сообщении компании.

Технологические предприниматели, подавшие заявку в новый набор корпоративного акселератора инновационной площадки MTS StartUp Hub, могут получить доступ к многомиллионной клиентской базе, каналам продаж, инфраструктуре, а также юридическую и менторскую поддержку. Цель акселерации – запуск пилотного проекта с корпорацией МТС.

"МТС реализует цифровые сервисы в сфере экологии с использованием технологий интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных. Внедряя инновации, мы стремимся создавать комфортную и благоприятную среду для жизни людей, делать социум более открытым и современным, - отметил руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин. - Развитие технологических сервисов в сфере эко-просвещения также войдет в число приоритетных направлений в рамках стратегии устойчивого развития МТС. Мы заинтересованы в поиске стартапов в этой сфере как на территории России, так и за рубежом, компенсируя технологическим предпринимателям из дальних регионов и иностранных государств расходы на пребывание в Москве в период акселерации".

В корпоративный акселератор также принимаются заявки от стартапов, которые предлагают инновационные решения в сфере розничных продаж и финансовых технологий, а также решения в рамках сферы Индустрии 4.0. Кроме того, стартапы могут стать резидентами Центра 5G на ВДНХ, где смогут доработать свои продукты с использованием сети нового поколения и получить грант от МТС.