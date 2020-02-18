В Сыктывкаре пройдет III Северный культурный форум

Москва, 18 февраля. В столице Республики Коми 11-13 марта в третий раз пройдет Северный культурный форум, который посетят более 600 участников. В преддверии Дня работника культуры российские и зарубежные эксперты обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества северных территорий.

Программа Северного культурного форума будет состоять из двух частей - деловой и выставочно-зрелищной. Тематика проводимых экспертных площадок затронет различные сферы культуры: сохранение нематериального культурного наследия Севера, развитие регионального кино, обсуждение хода реализации Национального проекта "Культура", научное сообщество объединит двухдневная всероссийская конференция "Культура Севера: культурно-историческая память и современность".

Выставочные проекты будут доступны для широкой аудитории. Так, запланированы презентации интерактивной выставки "Целевой капитал и дальние стратегии. Искусство объяснять" и выставки предприятий народных художественных промыслов Российского Севера. Культурная программа форума объединит поклонников музыкального и хореографического искусства. В Коми Республиканской Филармонии пройдут концерты Северного русского народного хора и государственного ансамбля песни и танца им. И.П. Морозова "Асъя кыа".

"В дни проведения форума Сыктывкар станет центром культурной жизни Севера России: торжественное открытие ознаменуется началом Международного фестиваля оперного и балетного искусства "Сыктывкарса тулыс" (Сыктывкарская весна), в этот же день начнут двухдневную работу экспертные площадки, открытые лектории, фокус-семинары, круглые столы, интерактивные выставки. Запланирована культурная программа, концерты лучших творческих коллективов России. Также стоит отметить, что мероприятия для молодежи и про молодежь станут одной из ключевых составляющих III Северного культурного форума", - прокомментировал подготовку к форуму министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

Обсуждение ряда вопросов, объединенных общей темой "Культура счастья", состоится 12 марта – пленарное заседание III Северного культурного форума соберет на одной площадке экспертов, в числе которых советник президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, музыкант, культуролог, Почетный член Международной ассоциации писателей и публицистов Михаил Казиник. Модератором заседания выступит специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Масштабное исследование по теме "Культура счастья: роль культурных институтов в личном благополучии жителей России" в 2019 году запустил Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина. На площадке в Сыктывкаре будут работать руководитель проекта, директор Центра прикладных исследований ЕУСПб, кандидат социологических наук Олег Паченков, и научный руководитель, доцент факультета антропологии, кандидат искусствоведения Михаил Лурье.

"Сегодня тема счастья становится все более актуальной не только для каждого из нас, но и в контексте общественного благополучия и стратегического планирования в самых разных сферах деятельности. Как это сложное и противоречивое понятие соотносится с нашей культурной практикой, можно ли его измерить? Какое место в создании ощущения благополучия занимают учреждения культуры? Цель трехлетнего исследовательского проекта состоит в том, чтобы выяснить масштаб, направленность и качество влияния локальной культуры на самоощущение жителей нашей страны", – отмечает Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина.

На площадках Северного культурного форума запланированы и новые для него формы работы. Так, в рамках сотрудничества с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Российский институт театрального искусства (ГИТИС) организует питчинг театральных проектов на территории Коми. Также будет организована работа международного передвижного фокус-семинара, межрегиональной библиотечной форсайт-сессии и многое другое.

Впервые в рамках форума пройдет серия мероприятий Открытого лектория "Культура 2.0", постоянно действующего дискуссионного проекта Санкт-Петербургского международного культурного форума. На площадках Северного культурного форума для самой широкой аудитории состоятся дискуссии "Музейный сторителлинг" и "Подкасты в культуре", а в рамках специального направления Открытого лектория "Культура 2.0 Zoom" посетить паблик-токи "Как стать автором подкаста?" и "Профессия "Кинорежиссер", где спикеры раскроют секреты своих профессий, смогут школьники.

Возрастная категория 12+.

Северный культурный форум в Сыктывкаре – это площадка для открытого диалога экспертов в сфере культуры, туризма, образования и науки, обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества северных территорий и пространство для реализации значимых творческих проектов. В рамках форума состоятся круглые столы и дискуссионные площадки с приглашением федеральных и международных экспертов. Одна из площадок форума будет посвящена вопросам сохранения и развития нематериального культурного наследия России. Впервые в рамках форума запланировано проведение молодежной программы "Креативные индустрии".

Организаторы – Министерство культуры Российской Федерации, правительство Республики Коми, Российский Фонд Культуры.

Генеральный партнер – АО "Монди СЛПК".

Официальные партнеры – Санкт-Петербургский международный культурный форум, журнал "Линия полета", портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ", телеканал "Юрган", информационное агентство "Комиинформ", радиостанции "Русское Радио в Сыктывкаре", "Авторадио Сыктывкар", "DFM Сыктывкар", "Comedy Radio Сыктывкар".

Официальный сайт: skf.rkomi.ru

Соцсети: vk.com/ncfkomi