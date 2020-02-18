ТАСС, 18 февраля. Дорожники Ямала в 2020 году приступят к ремонту и строительству 400 км дорог, в рамках объявленного губернатором Дмитрием Артюховым Года дорог работы пройдут на участках региональных трасс с самым интенсивным движением. Как сообщают в пресс-службе главы региона, из 400 км к концу года работы завершатся на 350 км трасс (100 - муниципальных, 250 - региональных). На участках Граница ЯНАО-Губкинский, Подъезд к Ноябрьску и Пуровск-Коротчаево работы начнутся в этом году и потребуют продолжения в следующем.

Старт большой дорожной стройке дал 7 февраля во время своего ежегодного доклада губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, объявив 2020-й Годом дорог. "Мы приступаем к основательному ремонту нашей главной трассы от Надыма до Ноябрьска. В прошлом году было сделано 34 км. Мы начали работы по реконструкции самого напряженного участка от Нового Уренгоя до Коротчаево, на который мне часто жалуются люди. Частично движение придется перекрывать, делать его реверсивным. Очевидно, что в сезон отпусков многие будут этим недовольны. Но прошу отнестись с пониманием. Повторю свою поездку за рулем. Как и в прошлом году, проеду полностью весь маршрут, чтобы лично оценить качество работ", – подчеркнул глава региона.

Как рассказал в понедельник директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, в этом году работы пройдут на участках региональных дорог с самым интенсивным движением. "Подрядчики активно готовятся к строительному сезону, закупают материалы и проводят ревизию дорожной техники. Задачи перед нами стоят серьезные. Губернатор дал нам поручение разработать проекты на капитальный ремонт наиболее проблемных участков. Сегодня мы заканчиваем работу над этими проектами. Наши предложения одобрены, выделено финансирование", – рассказал он.

Участок от границы Ямала до Коротчаево

На участке Граница ЯНАО-Губкинский в этом году будет отремонтировано более 41 км дорог, из них капитально – 24. На участке Пурпе-Пуровск приступят к ремонту 20 км. На дороге Пуровск-Коротчаево начнут капитальный ремонт 26 км.

Участок Коротчаево – Новый Уренгой

Продолжится реконструкция участка дороги Коротчаево - Новый Уренгой. За три года дорожники полностью приведут в порядок 67,3 км, в том числе 30 мостовых сооружений. Сейчас работы идут на трех участках трассы. Первый - на улице Шоссейная в Коротчаево. Генподрядчику - ООО "Уренгойдорстрой"- предстоит привести в нормативное состояние почти 6 км трассы. В настоящее время на объекте заготовлен щебень, установлено 169 опор и светильников, из них на 160 уже подключено освещение. План ввода в эксплуатацию - 2021 год. На втором участке, который находится в середине пути, необходимые материалы также заготовлены. Готовятся временные объезды. На третьем участке, ближайшем к городу Новый Уренгой, выполнены устройство дорожной одежды, а также подготовительные к ремонту работы.

На участке от Надыма до Нового Уренгоя

"Готовится проект на реконструкцию участка дороги от Нового Уренгоя до железнодорожной станции Ныда. Там изношенные плиты заменят на современное покрытие – асфальтобетон. Работы начнутся уже в 2021 году", - сообщили в пресс-службе губернатора.

Планы в рамках нацпроекта БКАД

В рамках большой дорожной стройки в округе продолжится начатая в 2019 году реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Только в этом году запланировано выполнить работы на 17 объектах региональных дорог, а также в рамках городской агломерации, в городах Салехарде и Лабытнанги. На сегодняшний день завершена контрактация на более чем 70% объектов.