XXI Форум по интеллектуальной собственности начнет работу 2 апреля

Москва, 18 февраля. Регистрация на "XXI Форум по интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ", который состоится 2-3 апреля в Москве, продолжается.

На одной площадке соберутся профессионалы в области интеллектуальной собственности из более чем 20 отраслей для того, чтобы поделиться актуальными практическими кейсами и сложными решениями по вопросам защиты прав на ИС.

Главные темы форума:

- Лучшие практики управления портфелем РИД и автоматизация процессов;

- Особенности защиты интеллектуальной собственности (ИС) за рубежом;

- Вопросы борьбы с контрафактными товарами;

- Защита товарного знака – стратегии и процессы;

- Позиции ВС РФ и СИП по вопросам защиты прав на ИС;

- Защита НМПТ, использование географических указаний;

- Долевая собственность в ИС;

- Защита РИД в странах ЕАЭС. Введение евразийских товарных знаков;

- Патентная работа и патентный поиск;

- Защита программ для ЭВМ и других решений в области IT;

- Судебная практика по вопросам защиты авторских прав в интернете;

- Судебно-претензионная работа: лучшие практики.

Среди спикеров – представители Роспатента, ФИПС, специалисты в области интеллектуальной собственности из ТОП-100 компаний России. Также свои кейсы представят первые лауреаты премии IP RUSSIA AWARDS 2019.

Оставить заявку на участие и ознакомиться с полной программой форума можно на официальном сайте.

Возрастная категория 18+.