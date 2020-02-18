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XXI Форум по интеллектуальной собственности начнет работу 2 апреля

Мероприятие соберет профессионалов в области интеллектуальной собственности из более чем 20 отраслей

Москва, 18 февраля. Регистрация на "XXI Форум по интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ", который состоится 2-3 апреля в Москве, продолжается. 

На одной площадке соберутся профессионалы в области интеллектуальной собственности из более чем 20 отраслей для того, чтобы поделиться актуальными практическими кейсами и сложными решениями по вопросам защиты прав на ИС.

Главные темы форума:

- Лучшие практики управления портфелем РИД и автоматизация процессов;

- Особенности защиты интеллектуальной собственности (ИС) за рубежом; 

- Вопросы борьбы с контрафактными товарами;

- Защита товарного знака – стратегии и процессы; 

- Позиции ВС РФ и СИП по вопросам защиты прав на ИС;

- Защита НМПТ, использование географических указаний; 

- Долевая собственность в ИС; 

- Защита РИД в странах ЕАЭС. Введение евразийских товарных знаков; 

- Патентная работа и патентный поиск; 

- Защита программ для ЭВМ и других решений в области IT;

- Судебная практика по вопросам защиты авторских прав в интернете; 

- Судебно-претензионная работа: лучшие практики. 

Среди спикеров – представители Роспатента, ФИПС, специалисты в области интеллектуальной собственности из ТОП-100 компаний России. Также свои кейсы представят первые лауреаты премии IP RUSSIA AWARDS 2019. 

Оставить заявку на участие и ознакомиться с полной программой форума можно на официальном сайте.

Возрастная категория 18+.

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