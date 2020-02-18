XXI Форум по интеллектуальной собственности начнет работу 2 апреля

Москва, 18 февраля. Регистрация на "XXI Форум по интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ", который состоится 2-3 апреля в Москве, продолжается.
На одной площадке соберутся профессионалы в области интеллектуальной собственности из более чем 20 отраслей для того, чтобы поделиться актуальными практическими кейсами и сложными решениями по вопросам защиты прав на ИС.
Главные темы форума:
- Лучшие практики управления портфелем РИД и автоматизация процессов;
- Особенности защиты интеллектуальной собственности (ИС) за рубежом;
- Вопросы борьбы с контрафактными товарами;
- Защита товарного знака – стратегии и процессы;
- Позиции ВС РФ и СИП по вопросам защиты прав на ИС;
- Защита НМПТ, использование географических указаний;
- Долевая собственность в ИС;
- Защита РИД в странах ЕАЭС. Введение евразийских товарных знаков;
- Патентная работа и патентный поиск;
- Защита программ для ЭВМ и других решений в области IT;
- Судебная практика по вопросам защиты авторских прав в интернете;
- Судебно-претензионная работа: лучшие практики.
Среди спикеров – представители Роспатента, ФИПС, специалисты в области интеллектуальной собственности из ТОП-100 компаний России. Также свои кейсы представят первые лауреаты премии IP RUSSIA AWARDS 2019.
Оставить заявку на участие и ознакомиться с полной программой форума можно на официальном сайте.
Возрастная категория 18+.