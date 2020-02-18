В индустриальном парке "Богословский" началось строительство второго бизнес-инкубатора

ТАСС, 18 февраля. В индустриальном парке Богословский, главной промышленной площадке территории опережающего развития (ТОСЭР) Краснотурьинск (Свердловская область), начались подготовительные работы по строительству второй очереди бизнес-инкубатора. Большая часть средств на строительство выделена из федерального бюджета. Ввод в эксплуатацию промышленных площадей запланирован на сентябрь 2020 года, сообщают в департаменте информационной политики губернатора региона.

Промышленное здание площадью 1500 кв. м предусматривает производственные площади и административно-хозяйственный блок. Комплекс будет рассчитан на двух резидентов. Строительство второй очереди бизнес-инкубатора обусловлено высоким спросом на готовую современную инфраструктуру. Малому и среднему бизнесу экономически неэффективно возводить собственные производственные помещения, удобнее разместиться в оборудованном здании и пользоваться готовой инфраструктурой парка.

"Готовые производственные комплексы с инженерными сетями и современной инфраструктурой – это прекрасная возможность для бизнеса сократить стартовые вложения и быстро запустить новый проект. Безусловно, дополнительным преимуществом ведения предпринимательской деятельности на территории парка является наличие налоговых преференций ТОСЭР. Корпорация оказывает комплексную поддержку по взаимодействию с федеральными институтами развития, а также органами государственной власти", – рассказал генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Максим Прачик.

Первый бизнес-инкубатор на территории индустриального парка Богословский был введен в эксплуатацию в 2018 году. Здание заполнено резидентами на 100%. Всего в индустриальном парке Богословский свою деятельность ведут девять резидентов. Суммарный объем привлеченных инвестиций за весь период существования парка составил 1,9 млрд рублей, создано 353 рабочих места.

Об индустриальном парке

Индустриальный парк "Богословский" - один из самых инвестиционно привлекательных объектов в Свердловской области. Проект по его созданию реализуется при поддержке Корпорации развития Среднего Урала на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск - первой на Урале, реализуемой в городе Краснотурьинске на севере Свердловской области. В 2019 году индустриальный парк "Богословский" по инициативе КРСУ прошел процедуру аккредитации Министерства промышленности и торговли России и внесен в федеральный реестр индустриальных парков.

Как сказал ранее в интервью ТАСС Максим Прачик, это главный актив корпорации на севере Свердловской области, где представлены инновационные компании. Индустриальный парк имеет полностью завершенную инфраструктуру строительства.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.