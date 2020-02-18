Генконсул КНР в Екатеринбурге: прогресс Китая и его шаги вперед ничто не может остановить

ТАСС, 18 февраля. Новый глава Генерального консульства КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь рассказал ТАСС о том, как развивается ситуация с коронавирусом в КНР и оценил поддержку России.

О текущей ситуации и борьбе с эпидемией в Китае

По словам генерального консула, эпидемия вызвала большое внимание в обществе. В связи определенной обеспокоенностью и тревогой он хотел бы подробно проинформировать всех о текущей ситуации с эпидемией в КНР и о последних результатах противоэпидемиологической работы в его стране.

В настоящее время, отметил глава дипмиссии, развитие эпидемиологической ситуации имеет следующие характеристики: во-первых, во всей стране наблюдается тенденция к снижению уровня заражения, за исключением провинции Хубэй, уже 14 дней подряд идет на спад число случаев нового заражения. Семнадцатого февраля число новых случаев в стране впервые упало ниже 2 тыс., а за пределами провинции Хубэй - менее 100. В провинции Хубэй количество новых подтвержденных случаев сократилось с почти 15 тыс. до 1800 человек. "Во-вторых, быстро падает количество новых подозреваемых случаев по всей стране, и общая численность существующих подозреваемых случаев сократилась с почти 30 тыс. до чуть более 6 тыс. человек. В-третьих, с конца января продолжает увеличиваться число вылеченных и выписанных из больницы, на данный момент их уже насчитывается более 12 тыс. человек, и у всех выздоровевших не было выявлено вторичного заражения. В-четвертых, на данный момент ситуация эпидемии в Китае в целом стабилизируется, различные способы и методы клинического лечения приносят благоприятные результаты", - сказал он, добавив, что есть полное основание считать, что в "ближайшем будущем несомненно произойдет переломный момент, и вскоре будет установлен полный контроль над эпидемией, и она непременно будет ликвидирована".

О мерах профилактики и контроля

Говоря о мерах профилактики и контроля, которые предпринимаются в Китае с момента вспышки, дипломат отметил, что власти страны "приняли самые всеобъемлющие, самые строгие и самые решительные меры по борьбе с эпидемией, многие из которых превысили требования международных медико-санитарных правил и рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения". Цуй Шаочунь рассказал, что в первый день Нового года по лунному календарю Председатель Си Цзиньпин провел специальное заседание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, чтобы всесторонне руководить работой по противодействию эпидемии. Был утвержден ряд оперативных мер по предотвращению и контролю, выдвинут общий принцип борьбы с эпидемией: уверенность в достижении положительного результата, научная и точечная профилактика. "Правительство Китая, ставя борьбу с эпидемией в приоритет, приняло эффективные, оперативные действия во всех органах власти КНР от центрального до местного уровней. В Китае создана всеобъемлющая и многослойная антиэпидемиологическая система: все госслужащие, как от центральных властей до провинциальных, так и от местных инстанций микрорайонов приняли участие в противоэпидемиологической борьбе", - сказал он.

По словам дипломата, были задействованы все медицинские ресурсы и весь медперсонал; чуть больше чем за 10 дней в городе Ухань были построены и запущены два спецгоспиталя с возможностью оказания медицинской помощи 2500 тяжело заболевшим, в провинцию Хубэй и город Ухань отправлены свыше 20 тыс. высококвалифицированных медицинских сотрудников со всех концов страны, в срочном порядке в стране проведены сборка и переброс медицинских грузов и препаратов. "Предпринимаемые меры в кратчайшие сроки начали давать положительные результаты. Эффективные действия по борьбе с эпидемией в очередной раз убедительно демонстрируют успехи Китая в совершенствовании социалистического строя с китайской спецификой и повышение управленческих способностей государства", - считает генконсул.

О вероятности глобального распространения нового вируса

Комментируя вопрос о вероятности масштабного распространения вируса в России и в мире, дипломат отметил, что правительство Китая приняло беспрецедентные меры по предотвращению этого, проявляя большую ответственность к международному сообществу. "Во-первых, вся информация была опубликована открыто и прозрачно. Во-вторых, предприняты самые решительные меры общественного здравоохранения в городе Ухань, которые эффективно остановили дальнейшее распространение эпидемии, выиграв время для других провинций Китая и всего мира. Китай заплатил за это огромную цену и понес великие жертвы, продемонстрировав сознательность и ответственность. В настоящее время в Китае насчитывается свыше 70 тыс. случаев, а за его пределами - только 800 с лишним, и три случая смерти", - рассказал господин Цуй.

"Китай предпринял максимальные усилия для локализации распространения вируса и выиграл время для глобальной борьбы с эпидемией. Кроме того, хотя коронавирус является для всех нас незнакомым, но благодаря интенсивным исследованиям и активному клиническому лечению китайские эксперты сегодня уже нашли более эффективные методы и препараты против него, и многие заболевшие даже в тяжелом и критически тяжелом состоянии были вылечены с помощью активной и разумной терапии", - сказал глава дипмиссии, добавив, что, хотя вирус страшен, он излечим, эпидемия предотвратима и контролируема. "Не стоит преувеличивать страх коронавируса, нет повода для паники. В данном случае паника и необоснованные слухи страшнее самого вируса. Сейчас нам, как никогда, нужен научный и профессиональный подход. Поэтому я надеюсь, что вы сможете спокойно, справедливо, объективно и рационально относиться к эпидемии, основываясь на фактах, а не на страхах и домыслах", - продолжил генконсул.

Поддержка Китая Россией

Оценивая поддержку России, глава дипмиссии рассказал, что в борьбе с эпидемией русский народ оказал огромную поддержку китайскому народу. "Президент Путин специально направил телеграмму Председателю Си Цзиньпину с выражением сочувствия и поддержки китайскому народу. Россия направила делегацию экспертов в Пекин для совместной работы с китайскими коллегами по противодействию эпидемии, а также предоставила Китаю большой гуманитарный груз. Политики, ученые, бизнесмены и население нашего консульского округа также различными способами посильно помогают китайскому народу, добровольно проводят сбор средств для отправки в Китай гуманитарной помощи, публикуют в микроблогах свои послания в поддержку Китая в борьбе против распространения заболевания. Все это - яркое свидетельство братского чувства российского народа к китайскому", - сказал он.

По словам дипломата, в Китае исходят из того, что подавляющее большинство россиян придерживается объективной и справедливой позиции, полностью понимает и активно поддерживает усилия КНР по борьбе с эпидемией, а тех, кто не понимает, предельно мало. "Мы справимся и обязательно победим эпидемию", - выразил он уверенность.

Влияние эпидемии на экономику и социальную сферу Китая

Оценивая влияние эпидемии на экономическое и социальное развитие Китая, генконсул отметил, что краткосрочно эпидемия оказала некоторое воздействие на социально-экономическое развитие страны, но оно локально, временно и ограниченно. "Новый формат цифровой экономики Китая очень активен и сформировал новую точку роста, которая компенсировала потерю от эпидемии. В долгосрочной перспективе эпидемия не может подорвать основы динамичного роста экономики Китая. КНР достойно приняла испытание в борьбе с атипичной пневмонией в 2003 году, в котором сохранил 10% годовой рост экономики", - говорит дипломат.

По мнению господина Цуя Шаочуня, по сравнению с 2003 годом нынешняя экономика Китая обладает большей устойчивостью и большими возможностями по макроэкономическому урегулированию. "Позитивные факторы в экономике Китая по-прежнему усиливаются, формируя долгосрочную поддержку для ее устойчивого развития, и эти благоприятные факторы не будут подорваны эпидемией. По мере стабилизации ситуации, теперь, помимо антиэпидемиологических мер, мы постепенно переходим и к мерам по восстановлению экономического производства", - сказал генконсул.

Геконсул выразил полную уверенность в том, что "благодаря преимуществу государственной системы, богатейшему материальному фонду, созданному за 40 лет реформы и открытости Китая, а также накопленному у нас полезному опыту мы можем достойно выдержать это испытание и успешно добиться дальнейшего социально-экономического развития. Прогресс Китая и его шаги вперед ничто не может остановить", - резюмировал он.

О дипмиссии

Новый генеральный консул КНР Цуй Шаочунь прибыл в Екатеринбург 6 февраля. Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области.