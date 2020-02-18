В Москве состоялся XIII фестиваль "Чартова дюжина"

Москва, 18 февраля. На новой площадке "ВТБ Арена" 13 февраля состоялся XIII фестиваль "Чартова дюжина" и вручение ежегодной одноименной национальной премии "НАШЕго Радио". Церемонии 2020 года предшествовало общенародное голосование по 11 номинациям, в которых были представлены "тройки" финалистов.

Чтобы узнать имена победителей и посмотреть выступления, на Ленинградском проспекте собралось более 10 тыс. человек, которых в течение вечера приветствовали ведущие программ "НАШЕго радио" Александр Бон, Таня Борисова, Игорь Паньков, Дмитрий Ленский и Надежда Епифанова.

Чести открывать фестиваль "Чартова дюжина 2020" удостоился кантри-рэп-дуэт "Заточка", вырвавший победу в номинации "Взлом" у коллективов "МодеМ" и "Гудтамс". Еще два года назад группа "Заточка" на правах молодого подающего надежды коллектива соединила в своих песнях классический хип-хоп c эстетикой кантри музыки, а уже сейчас она собирает крупные концертные площадки страны.

В номинации "SIDE-проект" за приз в финале бились сайд-проект известных петербургских музыкантов из группы "Аффинаж" - "Быдлоцыкл" и сольный проект вокалиста и основателя группы СЛОТ Игоря КЭШа Лобанова - "МодеМ". Их обогнал еще один питерский коллектив "Пневмослон", сайд-проект Нейромонаха Феофана, играющего музыку в стиле хайпкор.

Ярким примером широкой музыкальной палитры стала номинация "Клип", учрежденная с самого начала премии в 2008 году. Победа в этом году могла достаться группе Би-2 за клип "Философский камень" с Сергеем Буруновым и "Гудтаймс", претендовавшей на награду вместе с синглом "Пора Смириться" (feat. Александр Чача Иванов). Но призовая "золотая" пластинка ушла группе "Пикник" за клип "Лиловый корсет".

Группа Scorpions подготовила для "Чартовой дюжины 2020" один из главных сюрпризов. Видеообращение Клауса Майне началось с благодарности лидера немецкой рок-группы за признание заслуг в номинации "Самая российская народная зарубежная группа". Клаус Майне пообещал, что в скором будущем российские фанаты вживую увидят своих кумиров.

В номинации "Фильм о музыке", впервые включенной в список "Чартовой дюжины", лауреатом стал рассказ не только о музыканте и человеке, но и об эпохе и поколении в целом - фильм режиссера Дарьи Иванковой "Анатолий Крупнов. Он был", обошедший группу Би-2 с документальным фильмом об одном из самых успешных альбомов "Горизонт событий". Также претендовала на приз документальная картина режиссера Павла Селина "Юра музыкант", посвященная лидеру группы ДДТ.

Русскому рок-исполнителю Александру Башлачеву 27 мая 2020 года исполнилось бы 60 лет. В честь юбилея музыканта "Чартова дюжина 2020" присудила почетную номинацию "Легенда".

Победный винил в номинации "Альбом" из "ВТБ Арены" унесла группа "Алиса", завоевав приз за 21 студийный альбом "Посолонь". Выпущенный в свет 6 сентября он стал вторым альбомом группы, изданным с помощью краудфандинга за рекордную для России сумму - 17,4 млн рублей. На победу в финале номинации также рассчитывал альбом "В руках великана" группы "Пикник" и "Время Любить" - десятая полноформатная студийная работа коллектива "Animal ДжаZ".

Питерские мастера музыкального перфоманса, группа The Hatters, с первых нот трека покорили слушателей НАШЕго, голосовавших за победу в номинации "Песня". Узнаваемый сингл с третьей пластинки Forte & Piano русско-цыганской алкохардкор группы в течение года набрал наибольшее число народных голосов.

Валерий Кипелов, победивший в номинации "Солист", не смог лично присутствовать на церемонии, совпавшей с туром группы. Лидер рок-коллектива нашел способ поблагодарить слушателей "НАШЕго Радио", прислав видеообращение. За обладание почетным званием в финале сражались лидер группы "Порнофильмы" Владимир Котляров и фронтмен группы "Алиса" Константин Кинчев.

Вокалистка группы СЛОТ Дария Ставрович стала победительницей номинации "Солистка". Поддержка фанклуба Нуки помогла ей обойти таких серьезных претендентов, как солистка группы Louna Лусинэ Геворкян и Светлана Сурганова.

За обладание почетным званием "Группа" развернулась упорная борьба среди музыкальных коллективов КняZz, 25/17 и Би-2. Последние в третий раз в своей истории завоевали этот трофей (в первый раз в 2015 году, второй в 2019 году). Би-2 является одним из самых частых лауреатов "Чартовой Дюжины" (помимо "Группы" в их послужном списке призы по номинациям: "Лидер чарта", "Солист", "Концерт", "Клип", "Дуэт"). Не имея возможности присутствовать на "ВТБ Арене" группа прислала получать победный винил киноактера Сергея Бурунова, с которым коллектив связывают многолетние дружеские отношения.

Зрители остались довольны живым звуком и мощным вокалом артистов. Победители хит-парада "Чартова дюжина 2020" не скрывали своих эмоций и охотно делились своими впечатлениями.

Лауреаты премии по номинациям:

Клип – Пикник "Лиловый Корсет";

Альбом – Алиса "Посолонь";

Взлом – Заточка;

Дуэт – 25/17 п.у. Гарика Сукачева и Александра Ф. Скляра;

Концерт – Ночные Снайперы;

Солист – Валерий Кипелов (Кипелов);

Солистка – Дария Ставрович (СЛОТ, НУКИ);

Группа – БИ-2;

Сайд-проект – Пневмослон;

Фильм – Анатолий Крупнов. Он был;

Песня – The Hatters "Танцы";

Легенда – Александр Башлачев;

Самая российская народная зарубежная группа – Scorpions.

Возрастная категория 12+.