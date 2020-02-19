Концерт пианиста Бориса Березовского пройдет в детском хосписе в Домодедове

Москва, 19 февраля. В бывшей усадьбе Н.М. Пржевальского (Московская область, городской округ Домодедово, ул. Центральная, дом 1а) 20 февраля в 16:00 состоится концерт пианиста, Заслуженного артиста России Бориса Березовского.

Сегодня в здании бывшей усадьбы открыт детский хоспис, а слушателями концерта будут дети с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, их родители и сотрудники хосписа.

Стационар в Домодедове – четвертое учреждение паллиативной помощи, созданное Санкт-Петербургским Детским хосписом под руководством протоиерея Александра Ткаченко для семей, столкнувшихся с неизлечимым заболеванием ребенка.

Концерт Бориса Березовского организован Благотворительным фондом Елены Образцовой.

Этим концертом, организованным по инициативе протоиерея Александра Ткаченко, Благотворительный фонд Елены Образцовой и его генеральный директор Наталья Игнатенко открывают программу музыкальных вечеров для пациентов детского хосписа, которые в дальнейшем будут проводиться на постоянной основе.

Пианист Борис Березовский создает новые традиции социальной ответственности музыкантов и участия творческих людей в решении острых проблем, стоящих перед российским обществом.

По словам Натальи Игнатенко, слушать классическую музыку в прекрасном исполнении очень важно и полезно для пациентов хосписа, но не менее важно для самих музыкантов принимать участие в этих концертах.

В числе участников проекта в дальнейшем будут молодые и всемирно известные вокалисты, лауреаты Международных вокальных конкурсов Елены Образцовой, и инструменталисты. Это сотрудничество станет продолжением благотворительной акции, проведенной фондом в Концертном зале им. П.И. Чайковского 3 сентября 2019 года, в День борьбы с терроризмом, когда часть собранных средств от исполнения Кантаты Memoria английского композитора Карла Дженкинса была передана на развитие детского хосписа.

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