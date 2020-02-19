Денис Мантуров пригласил представителей немецкого бизнеса на ПМЭФ-2020 и ВЭФ-2020

Москва, 19 февраля. В Доме немецкой экономики в Берлине 18 февраля состоялась межрегиональная конференция по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией "Инновации – двигатель экономического роста". Организатором выступила Российско-Германская внешнеторговая палата совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK). В мероприятии приняли участие более 500 представителей бизнес-сообщества, экономисты и эксперты России и Германии. В ходе конференции обсудили перспективы развития экономической политики двух стран. Отдельное внимание было уделено улучшению инвестиционного климата в России.

В числе участников мероприятия: федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, главный управляющий Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) доктор Мартин Ванслебен, помощник президента Российской Федерации по экономическим вопросам Максим Орешкин, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, председатель совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, президент компании Siemens в России Александр Либеров и другие.

Выступая с приветственным словом, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров пригласил участников конференции принять участие в ключевых дискуссионных площадках в России: Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме во Владивостоке, которые пройдут 3-6 июня и 2-5 сентября 2020 года соответственно.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев провел рабочую встречу с региональным партнером Фонда Росконгресс, главным исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. В ходе встречи стороны обсудили форматы участия делегации Германии в предстоящих ПМЭФ-2020 и РЭН-2020, в частности предложения и идеи по наполнению деловой программы мероприятий. Особое внимание было сосредоточено на вопросах науки и инноваций, так как Германия является одним из мировых лидеров в сфере технологий и инновационного развития. Региональному партнеру было предложено обратить внимание на специальный проект Фонда Росконгресс, посвященный инновационному развитию, "Территория инноваций".

"Фонд Росконгресс нацелен на всестороннее сотрудничество с немецкой стороной. В этой связи дополнительное значение принимает поддержка наших надежных партнеров – Восточного комитета германской экономики, Российско-Германской внешнеторговой палаты и Mangold Consulting. Фонд Росконгресс и его эксперты открыты к обсуждению предложений и новых инициатив со стороны немецкого бизнеса как в части формирования деловой программы Петербургского международного экономического форума и других мероприятий фонда, так и в вопросах организации бизнес-миссий и другой активности на наших мероприятиях", – отметил Александр Стуглев.

Помимо совместной работы над подготовкой программы ПМЭФ, стороны обсудили перспективы сотрудничества Восточного комитета германской экономики и Фонда Росконгресс в Германии. По итогам состоявшейся встречи Александр Стуглев пригласил делегации немецких предпринимателей и профильные организации принять участие в деловой, спортивной и культурной программах Петербургского международного экономического форума.

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