{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Челябинск примет более 20 мероприятий в рамках председательства РФ в ШОС и БРИКС

В Москве обсудили готовность инфраструктуры города, его экологической обстановки, благоустройства общественных пространств, возведения и модернизации гостиничных комплексов и мест отдыха
Описание
© Росконгресс

Москва, 19 февраля. В Москве под председательством советника президента Российской Федерации Антона Кобякова прошло межведомственное совещание с участием представителей правительства Челябинской области и федеральных органов исполнительной власти по вопросам проведения мероприятий российского председательства в ШОС в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году, в том числе запланированных в Челябинске.

Обсуждены темы готовности инфраструктуры города, его экологической обстановки, благоустройства общественных пространств, возведения и модернизации гостиничных комплексов и мест отдыха городского населения.

По информации представителей Челябинской области, в целях оптимизации системы логистики 26 ноября 2019 года был введен в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта имени И.В. Курчатова, площадь которого составила 16,5 тыс. кв. м, а пропускная способность – 2 млн пассажиров в год.

По линии ШОС в рамках российского председательства в столице Южного Урала планируется провести Совещание министров транспорта государств-членов и ряд экспертных встреч по его подготовке, Конференцию по вопросам онкологии, Деловой Форум и Заседание Правления Делового совета этого объединения.

Особое внимание будет уделено организации в мае 2020 года первого Форума глав регионов государств-членов ШОС, который призван стать новой дискуссионно-аналитической площадкой, создаваемой для придания межрегиональному сотрудничеству государств-членов ШОС системного и предметно-ориентированного характера, формирования условий для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития.

Всего Челябинск примет 22 мероприятия председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году. Саммиты ШОС и БРИКС пройдут с 21 по 23 июля в Санкт-Петербурге.

Возрастная категория 6+. 

Реклама на ТАСС
Roscongress Sport Club и Единая лига ВТБ открыли сезон баскетбольных матчей
В Москве прошел гала-матч по баскетболу с участием представителей деловых кругов, знаменитых артистов и спортсменов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС