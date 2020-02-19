Челябинск примет более 20 мероприятий в рамках председательства РФ в ШОС и БРИКС

Москва, 19 февраля. В Москве под председательством советника президента Российской Федерации Антона Кобякова прошло межведомственное совещание с участием представителей правительства Челябинской области и федеральных органов исполнительной власти по вопросам проведения мероприятий российского председательства в ШОС в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году, в том числе запланированных в Челябинске.

Обсуждены темы готовности инфраструктуры города, его экологической обстановки, благоустройства общественных пространств, возведения и модернизации гостиничных комплексов и мест отдыха городского населения.

По информации представителей Челябинской области, в целях оптимизации системы логистики 26 ноября 2019 года был введен в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта имени И.В. Курчатова, площадь которого составила 16,5 тыс. кв. м, а пропускная способность – 2 млн пассажиров в год.

По линии ШОС в рамках российского председательства в столице Южного Урала планируется провести Совещание министров транспорта государств-членов и ряд экспертных встреч по его подготовке, Конференцию по вопросам онкологии, Деловой Форум и Заседание Правления Делового совета этого объединения.

Особое внимание будет уделено организации в мае 2020 года первого Форума глав регионов государств-членов ШОС, который призван стать новой дискуссионно-аналитической площадкой, создаваемой для придания межрегиональному сотрудничеству государств-членов ШОС системного и предметно-ориентированного характера, формирования условий для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития.

Всего Челябинск примет 22 мероприятия председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году. Саммиты ШОС и БРИКС пройдут с 21 по 23 июля в Санкт-Петербурге.

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