Новикомбанк начал выпуск карт "Мир" c отечественными чип-модулями

Москва, 19 февраля. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, среди первых на рынке начал массовый выпуск банковских карт платежной системы "Мир" с бесконтактными чип-модулями российской компании Микрон. Эмиссия карт осуществляется в рамках совместного проекта Банка и Госкорпорации - "Социально-платежная карта работника Ростех" - в целях реализации программы импортозамещения.

"Новикомбанк как опорный банк российской промышленности не только оказывает финансовую поддержку предприятиям наукоемких отраслей, в числе которых микроэлектроника, но и активно внедряет в свои продукты новые технологии и перспективные решения, тем самым способствуя развитию инноваций в России", – подчеркнула председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Дуальный чип-модуль для контактных и бесконтактных платежей разработки НИИМЭ производства Микрона является полностью отечественным продуктом первого уровня, включая производство микросхемы и разработку собственного программного обеспечения. В 2019 году чип сертифицирован Национальной системой платежных карт (НСПК) для использования в платежной системе "Мир" и соответствует всем международным стандартам безопасности. Отдавая предпочтение отечественным производителям, Новикомбанк в своей текущей деятельности в полной степени поддерживает политику импортозамещения.

Карта Новикомбанка, оснащенная чип-модулем компании Микрон, позволяет осуществлять бесконтактную оплату покупок в торгово-сервисных предприятиях, а также бесплатное снятие наличных на территории Российской Федерации. Безопасность совершения операций в сети Интернет обеспечивается благодаря технологии Мир Accept.

"Российский банковский чип, поддерживающий технологию контактных и бесконтактных платежей, является современным высокотехнологичным продуктом, отвечающим всем требованиям рынка и мировым стандартам безопасности", - отметила генеральный директор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза Машиностроителей России. Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Генеральная лицензия №2546 от 20 ноября 2014 года.