Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 29 площадках по всей столице

Москва, 20 февраля. С 21 февраля по 1 марта в столице уже в четвертый раз пройдет масштабный гастрономический фестиваль "Московская Масленица". На этот раз праздник развернется на 29 площадках. Традиционные локации "Московских сезонов" в центре и округах Москвы будут работать для гостей все 10 дней фестиваля. А на заключительные три дня, с 28 февраля по 1 марта, к ним присоединятся и московские парки.

Часы работы городских площадок: с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 22:00 по выходным. Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, на площадках "Московской Масленицы" гости посмотрят выступления творческих коллективов, познакомятся со старинными гастрономическими традициями, ремеслами, забавами, примут участие в приготовлении множества необычных блюд и смогут попробовать десятки видов блинов.

"Гастрономический фестиваль "Московская Масленица" мы проводим уже четвертый год подряд. Это один из наиболее ярких праздников, интересных как для москвичей, так и для туристов со всего мира. В нынешнем сезоне этот фестиваль развернется на 29 площадках: в центре, округах, и столичных парках. На фестивале гости смогут попробовать десятки видов блинов, приготовленных по старинным и современным рецептам. В культурной программе - выступления творческих коллективов и знакомства со старинными ремеслами: например, на фестивале можно будет побывать на ямской станции XIX века, в кузнечной и столярной мастерских, на мельнице, на молочном дворе... Кроме того, на площадках пройдут кулинарные мастер-классы, демонстрации приготовления необычных блюд: гости узнают, как пировали при дворе Ярослава Мудрого, какие пирожные предпочитал Лев Толстой, каким был первый московский фастфуд", - рассказала Наталья Сергунина.

Большая часть городских фестивальных площадок будет организована по принципу "один адрес - одна главная тема".

Так, на Святоозерской улице взрослые и дети узнают историю кузнечного дела на Руси: кузнец и его подмастерья покажут устройство кузнечного горна, продемонстрируют работу уникального колесного молота, помогут смастерить маленький кусочек кольчужного полотна и расскажут, сколько же времени уходило на изготовление кольчуги целиком.

На Городецкой посетителям откроются секреты литья и чеканки, разноцветной горячей эмали и других популярных средневековых ювелирных техник.

Площадка на Профсоюзной улице будет посвящена плотницкому делу. Гостей ждут мастер-классы по плетению корзин и коробов, "разбору" бревен на доски, сверлению, шлифовке.

На Матвеевской улице будет представлено гончарное дело во всем его разнообразии: гости узнают, чем отличается белая глина от красной, что такое шамот и молочение, как мастерили посуду при Иване Грозном и Алексее Тишайшем. А еще - смогут самостоятельно изготовить и расписать небольшие изделия на память о "Московской Масленице".

На Ореховом бульваре развернется портовый городок. Мастер-классы по изготовлению рыболовных снастей, вязанию узлов и даже игровая ловля рыбы займут как самых маленьких гостей, так и ребят постарше; кроме того, здесь можно будет встретить бывалого капитана, послушать его рассказы о географических открытиях, загадках и курьезах, связанных с морским делом, а в капитанском домике - увидеть старинные морские карты и оптические приборы.

В сквере у Гольяновского пруда гости узнают, как в старину создавали праздничную одежду: какие ткани изготавливались на Руси, правда ли шелк когда-то стоил дороже золота, какие цвета и орнаменты были особенно популярны в сельском, а какие в городском обиходе. А еще - научатся печати по ткани, валянию из шерсти и прядению.

На площади Славы мастер-кожевник расскажет, в чем состояло ремесло дубильщика, кожемяки, можно ли использовать кожу вместо оконного стекла и как изготовить самый дорогой материал для письма - тончайший пергамент. Здесь же самых маленьких гостей площадки научат мастерить яркие масленичные маски и игрушки из экологичных материалов.

В Зеленограде, на площадке, расположенной в бульварной зоне 16-го микрорайона, появится ямская станция XIX века: с ямщиками, курьерами, трактирщиком и гостями-путешественниками. Здесь можно узнать все о конской упряжи, о том, какие виды экипажей существовали 200 лет назад, можно написать письмо "из прошлого" в наш XXI век и посмотреть выступление бродячего театра.

На бульваре Дмитрия Донского посетители попадут в московскую булочную времен Гиляровского, Толстого и Чехова. Пекари и кондитеры вместе с гостями смелют зерна в муку, замешают квашню, поговорят о выпечке, популярной в последней четверти XIX века. А самые маленькие гости вылепят и раскрасят фигурки из соленого теста.

На улице Перерва гости примут участие в приготовлении традиционных мясных блюд XIX века, побывают в купеческой лавке, поиграют в старинные уличные игры (бабки, кегли, городки), проверят эрудицию в исторической викторине и даже возьмут несколько уроков мастерства у настоящего фехтмейстера.

На фестивальной Молочной ферме - она откроется на Митинской улице - посетителям предстоит узнать, насколько молод молодой сыр, как сохраняли молочные продукты без холодильника и сколько времени займет сбить масло на один бутерброд. А самым уникальным опытом станет "дойка" искусственной коровы.

Больше всего развлечений ждет гостей на площадках в самом центре Москвы. На Манежной площади раскинется настоящая бревенчатая деревенька с колесной мельницей, амбаром, хлебным двором. Здесь можно будет принять участие в самых разнообразных кулинарных демонстрациях и мастер-классах - побывать в московском трактире времен Александра III, на молочном дворе и в аристократическом чайном салоне. А на площади Революции, в интерактивном "Доме Музыки", - увидеть и услышать множество уникальных музыкальных инструментов IX-XVII веков и даже попробовать на них сыграть. И здесь же гостей ждет множество красочных выступлений от российских и зарубежных участников фестиваля.

В дни праздника информационное агентство ТАСС приглашает совершить праздничное фотопутешествие по городам России. Экраны, расположенные на катках в Новопушкинском сквере и на площади Революции, покажут слайд-шоу "Встречайте Масленицу!", в которое вошли более полусотни снимков ТАСС – крупнейшего фотобанка страны. Фотокорреспонденты агентства запечатлели яркие кадры масленичных гуляний по всей России в разные годы.

Подробности о фестивале "Московская Масленица" и расписание работы площадок смотрите очень скоро на официальном сайте.

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Площадки фестиваля "Московская Масленица"

С 21 февраля по 1 марта

1. Манежная площадь.

2. Переход от Манежной площади к площади Революции.

3. Площадь Революции.

4. Тверская площадь.

5. Улица Школьная, вл. 11-53.

6. Парк Зарядье.

7. Улица Тимирязевская, вл. 17.

8. Улица Хачатуряна, вл. 13.

9. Улица Городецкая, вл. 1.

10. Улица Святоозерская, вл. 1.

11. Сквер у Гольяновского пруда.

12. Площадь Славы.

13. Улица Перерва, вл. 52.

14. Ореховый бульвар, вл. 24.

15. Бульвар Дмитрия Донского, вл. 11.

16. Улица Профсоюзная, вл. 41.

17. Улица Матвеевская, вл. 2.

18. Улица Митинская, вл. 31.

19. Зеленоград, площадь Юности.

20. Зеленоград, 16 микрорайон, бульварная зона.

21. Троицк, Сиреневый бульвар, вл. 1.

С 28 февраля по 1 марта, Weekend в парках

22. ПКиО "Красная Пресня".

23. ПКиО "Фили".

24. "Измайловский ПКиО".

25. ПКиО "Сокольники".

26. ПКиО "Бабушкинский".

27. Сквер по Олонецкому проезду.

28. ПКиО "Лианозовский".

29. ПКиО "Кузьминки".

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Впервые на общегородском уровне он был организован в 2017 году.

В 2019 году "Московская Масленица" проходила с 1 по 10 марта на 24 площадках. Тогда на фестивале побывали 4,9 млн гостей. Они посмотрели 350 представлений, поучаствовали в полутора тысячах мастер-классов и приобрели более 400 тыс. порций блинов и оладий.