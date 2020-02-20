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"Газпром трансгаз Екатеринбург" повышает надежность газопроводов-отводов

Уральские газовики начали работы на объекте, питающем природным газом 20-тысячный город Кировград, где расположены два градообразующих металлургических предприятия

ТАСС, 20 февраля. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" повышают надежность газоснабжения потребителей, получающих природный газ через газопроводы-отводы. На этой неделе стартовали работы на отводе, питающем Кировград (Свердловская область) – город с 20-тысячным населением, где расположены два градообразующих металлургических предприятия. Об этом сообщили в четверг в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

В зоне производственной ответственности Невьянского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) производится ремонт газопровода-отвода к газораспределительной станции Кировграда. В течение недели работники Невьянского ЛПУМГ и Управления аварийно-ремонтных работ №3 (УАВР, город Первоуральск) должны демонтировать порядка 20 м старой трубы диаметром 273 мм, подготовить траншею и уложить в нее новую плеть.

В рамках этого производственного комплекса также будет произведена замена тройника на узле подключения кировградского отвода к магистральному газопроводу "Свердловск – Нижний Тагил" диаметром 800 мм. На время работ участок магистрали будет отключен. Ограничения на подачу природного газа при этом не вводятся. Кировград и близлежащие поселки будут получать газ из магистрали "СРТО – Урал". В результате на данном участке вырастет надежность газотранспортной системы.

"Как ранее сообщалось, еще один стратегически важный отвод в настоящее время ремонтируется в Челябинской области. Работники Карталинского ЛПУМГ и УАВР №2 (город Магнитогорск) приступили к работам на газопроводе-отводе "Карталы – Магнитогорск", который является главным источником голубого топлива для 400-тысячного города, большого числа поселков и Магнитогорского металлургического комбината.

О ГТЕ

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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