Росконгресс и Финансовый университет подписали соглашение о сотрудничестве

Москва, 20 февраля. Сегодня Фонд Росконгресс и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предполагает научно-консультативное, консультационное, экспертное и информационное взаимодействие. Подписи в документе поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Эскиндаров.

Университет уже осуществлял экспертное сопровождение проектов, реализуемых в рамках ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества", который прошел в Омске 6-7 ноября 2019 года.

"Подписание документа стало логичным, последовательным шагом в продолжении наших партнерских отношений. Теперь сотрудники университета будут регулярно выступать в качестве консультантов и экспертов по составлению планов и программ мероприятий фонда. Мы ценим эту высококвалифицированную помощь", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Университет готов принять участие в разработке концепций и продвижении проектов мероприятий Фонда Росконгресс, – сказал ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Эскиндаров. – Мы также надеемся, что взаимное содействие в развитии конгрессно-выставочной деятельности Российской Федерации позволит нам более эффективно готовить кадры для этой индустрии".

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 118 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

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