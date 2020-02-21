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HR-tv.ru организовывает V юбилейную конференцию по управлению персоналом WOW!HR 2020

В рамках мероприятия с реализованными проектами выступят представители более чем 90 крупнейших компаний

Москва, 21 февраля. Информационно-образовательный портал об эффективном управлении человеческим капиталом HR-tv.ru организовывает V юбилейную конференцию по управлению персоналом WOW!HR 2020. WOW!HR - это масштабное бизнес-событие, в ходе которого представители HR-сообщества презентуют лучшие проекты в области управления персоналом, внешних и внутренних коммуникаций.

Участники конференции смогут:

- Получить ответы на актуальные вопросы от экспертного сообщества;

- Принять участие в выборе победителей бизнес-премии WOW!HR 2020;

- Познакомиться с коллегами, которые реализовали проекты;

- Приобрести реальные знания; 

- Получить советы по внедрению/разработке проектов в своей компании.

На конференции с реализованными проектами выступят представители более чем 90 крупнейших компаний, среди которых Московский метрополитен, BIOCAD, "РусГидро", Cosmos Moscow Hotel, Yota, Банк "Ренессанс Кредит", "РЖД", "Газпром Нефть", PepsiCo, ФосАгро, Группа М.Видео-Эльдорадо, Академия Ростеха, МФЦ Полюс и многие другие.

Только с WOW!HR можно за один день познакомиться с лучшими кейсами по управлению персоналом. Гостей ждут самые выдающиеся решения компаний в области коммуникаций, HR, организации бизнес-процессов и корпоративной культуры.

По итогам конференции состоятся торжественный банкет и церемония награждения победителей бизнес-премии WOW!HR 2020.

Стратегическим партнером WOW!HR является компания TELE2. 

Возрастная категория 12+. 

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