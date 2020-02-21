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Simple анонсировала сотрудничество с хоккеистом Игорем Ларионовым

Компания представит несколько серий вин из коллекции спортсмена
Описание
© Пресс-офис Simple

​​​​​​Москва, 21 февраля. В Four Seasons состоялась пресс-конференция группы компаний Simple, посвященная объявлению о начале сотрудничества с хоккеистом Игорем Ларионовым.

Выдающийся спортсмен и Simple анонсировали совместный проект с начала 2020 года, в рамках которого напитки известного советского и российского нападающего появятся в портфеле Simple.

Simple представит несколько серий вин из коллекции Игоря Ларионова из США и Австралии. Австралийские вина были созданы в долине МакЛарен на винодельне ChalkHill, владельцы которой придерживаются принципов органического виноделия. Американские вина родом из Калифорнии, где за их производство отвечает известный винодел Дуглас Данелак. В прошлом он хоккеист, но в 1980-х решил уехать во Францию и получить там энологическое образование: обучался в Боне, стажировался в нескольких доменах Кот д’Ора. Когда он вернулся на родину, то решил попробовать применять полученные знания и французские практики с учетом местных терруаров.

"Игорь Ларионов – это мировая легенда советского и российского хоккея, профессионал своего дела и увлеченный человек. В 1992 году он заинтересовался вином и с тех пор смог достичь высоких результатов. Ведущие эксперты Simple проводили дегустации, по результатам которых было принято решение о сотрудничестве. Для нас также важно, что вина Игоря Ларионова неоднократно получали высокие оценки от международных экспертов – 95-96 баллов", – прокомментировал сотрудничество президент компании Simple Максим Каширин.

"Хоккей – моя жизнь, вино – моя страсть, но любое дело, за которое берешься, должно быть выполнено не просто хорошо, а великолепно, независимо от степени твоей увлеченности. Этому принципу я следую и в выборе тех, кому доверяю производство своего вина. Мне важно, чтобы получившееся вино заслуживало не только высокие оценки критиков, но, в первую очередь, нравилось людям, вызывало у них желание снова и снова покупать его, пробовать новые серии из моей коллекции", – отметил Игорь Ларионов.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Возрастная категория 18+.

О группе компаний Simple

Группа компаний Simple – один из крупнейших импортеров и дистрибуторов высококачественной алкогольной продукции в России с собственной активно развивающейся сетью винотек SimpleWine. Уже 25 лет Simple приобщает жителей России к мировой эногастрономической культуре и развивает образовательные проекты. В группу компаний также входят онлайн-витрина SimpleWine, винные рестораны Grand Cru и SimpleWine&Kitchen, издательство Simple Wine News и школа вина "Энотрия".

Сервис – одна из ключевых компетенций компании. Для частных и корпоративных клиентов менеджеры Simple готовы подобрать напитки для любого случая, от крупных мероприятий до подарков для родных и близких, организовывают интересные и профессиональные дегустации, составляют частные коллекции, строят погреба. Клиентам b2b направления профессионалы Simple всегда готовы оказать помощь в составлении винных и барных карт, обучении персонала, проведении всесторонних консультаций в области продаж и винного маркетинга.

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