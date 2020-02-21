Факторинговый бизнес МТС Банка подвел итоги первого года работы

Москва, 21 февраля. ПАО "МТС-Банк" подвел итоги работы нового направления в обслуживании корпоративных клиентов – факторинга – за 2019 год. Размер факторингового портфеля МТС Банка составил 4 млрд рублей.

МТС Банк стартовал на рынке факторинга только в апреле 2019 года и меньше чем через год смог войти в топ-20 рейтинга факторов по размеру факторингового портфеля, согласно исследованию Ассоциации факторинговых компаний от 20 февраля 2020 года. В апреле 2019 года была заключена первая сделка, а в третьем квартале прошлого года МТС Банк реализовал проект электронного документооборота.

Новое направление МТС Банка ориентировано на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включает в себя широкий спектр услуг, как для внутреннего, так и международного факторинга.

"Появление МТС Банка в рейтинге факторов по итогам менее одного года работы – это подтверждение эффективной и правильно выстроенной работы в 2019 году. Пределы наших возможностей и роста еще не достигнуты, – прокомментировал Дмитрий Соловьев, директор по развитию корпоративного бизнеса, вице-президент МТС Банка. – Наша стратегическая задача – войти в топ-10 крупнейших факторов на рынке по ключевым рейтинговым показателям. В краткосрочных планах – сосредоточиться на диверсификации клиентской базы и ее увеличении в три раза, а также предложить индивидуальные факторинговые программы сегменту МСБ. В дальнейшем мы планируем ориентироваться на стратегию развития, сочетающую баланс риска и доходности".

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." – дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".