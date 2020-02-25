Церемония открытия "перекрестного" Года России и Кыргызстана состоится 27 февраля

МОСКВА, 25 февраля. Гала-концерт, посвященный торжественному открытию "перекрестного" национального года России и Кыргызстана, состоится в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 27 февраля. Он представит великое многообразие жанров музыкального и хореографического искусства двух стран.

В этот вечер на сцену выйдет старейший русский музыкальный коллектив и один из крупнейших симфонических оркестров в мире Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист Кыргызской Республики Рахатбек Осмоналиев.

Гала-концерт объединит целое созвездие оперных голосов. В Большом зале Кремлевского дворца выступят артисты ведущих театров двух стран: Анна Аглатова (сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Асель Бекбаева (меццо-сопрано), Тилек Найманбаев (тенор), Заира Раимбекова (сопрано), Орозбек Бакытов (баритон), Данияр Долотбаков (бас), Айзирек Момунова (сопрано), Нуржигит Асанов (баритон).

Хореографическое мастерство продемонстрируют артисты балета Кыргызского Национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева и ансамбля танца "Ак Марал" им. Н. Тугелова.

Со звучанием аутентичных инструментов зрителя познакомят: народная артистка СССР и Кыргызской Республики Самара Токтакунова (комуз), лауреат международных конкурсов Закирбек Дүйшонбек уулу (комуз), солист Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова Александр Николайчук (балалайка).

Еще одну грань колоритной культуры Кыргызстана раскроют литературные зарисовки, отражающие глубину и богатство творческого наследия кыргызских авторов. Публике представят отрывок из крупнейшего кыргызского эпоса "Манас", включенного в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Чтецом выступит лауреат государственной премии им. Токтогула Самат Кочорбаев.

75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет посвящен отрывок из повести "Материнское поле" выдающегося кыргызского и русского писателя Чингиза Айтматова, который прочитает российская актриса театра и кино Анна Большова.

В течение "перекрестного" национального Года на крупнейших культурных площадках двух стран пройдут концерты, спектакли и выставки с участием заслуженных деятелей искусств России и Кыргызстана. Организатор – ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ".

Возрастная категория 6+.