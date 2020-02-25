В Москве наградили победителей и лауреатов премии "Серебряный Лучник"

МОСКВА, 25 февраля. "Поправки к Конституции" - концепция XXIII торжественной церемонии награждения Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" (16+). 21 февраля на сцену исторического зала отеля "Метрополь" выходили авторы самых резонансных и эффективных проектов.

В номинации "Корпоративная социальная ответственность" награда по итогам 2019 года была вручена Благотворительному фонду "Система" за проект "Одиссея". Более 1 тыс. энтузиастов – ученых, предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, представителей органов власти и добровольческого движения – были привлечены к созданию технологий для поиска людей, пропавших в природной среде.

"Ассоциация Менеджеров много лет выступает информационным партнером премии "Серебряный Лучник". Премия позволяет системно оценить и понять, в каком направлении развивается PR в России. И проекты нынешнего года позволили увидеть, что в стране реализуются КСО-проекты очень высокого уровня", - отметил Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров.

Специальный приз Форума Доноров вручен компании "Баерсдорф" за проект "Голосуй за свой каток!".

В номинации "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" лучшим признан проект компании КРОС "Национальный индекс тревожностей. Чего боятся россияне?". Это авторская методика исследования тревог и фобий россиян на основе анализа СМИ и социальных сетей.

"Высокогорный карнавал BoogelWoogel" креативного бюро "Энгиро" признан лауреатом в номинации "Маркетинговые коммуникации". Горнолыжный курорт "Роза Хутор" четвертый раз принимал новый вид Олимпиады. Здесь за победу сражаются горнолыжники и сноубордисты, а также мастера креативных "видов спорта". BoogelWoogel – это выставки, актуальный хэппенинг, пять дней карнавала, 12 фестивальных площадок и свыше 30 тыс. участников.

В номинации "Благотворительность" обладателями статуэтки "Серебряного Лучника" стали SMETANA и РОСБАНК за проект "Доброшрифт". Чтобы обратить внимание на положение детей, страдающих детским церебральным параличом, авторы кампании соединили образцы почерков 33 ребят в один шрифт. В Международный день ДЦП на сайте проекта каждый желающий мог его скачать, сделать пожертвование, купить футболку или худи с любой надписью и прочесть истории 33 детей, стоявших за 33 буквами русского алфавита.

Более 10 лет в системе конкурса "Серебряный Лучник" существует номинация "Продвижение технологий будущего", учредителем и партнером которой выступает РВК. В этом году лауреатом здесь стал проект "Запуск "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайла" Группы Тинькофф.

"РВК на протяжении многих лет поддерживает два проекта, направленных на популяризацию новейших технологий. Первый - конкурс журналистики Tech in Media, который объединяет сотни авторов, пишущих о технологиях, науке и венчурном бизнесе в России. Второй - поддержка номинации "Продвижение технологий будущего" в рамках премии "Серебряный Лучник", которая ежегодно отмечает самых профессиональных и талантливых коммуникаторов на фронтире науки и инноваций. Благодаря синергии этих двух проектов, мы с каждым годом видим все более качественные и яркие коммуникационные кейсы, которые приближают наше технологическое будущее", - отметила председатель жюри премии, директор по стратегическим коммуникациям РВК Екатерина Куманина.

По решению жюри статуэтка "Серебряного Лучника" в номинации "Корпоративные коммуникации" была передана Коммуникационному агентству АГТ, Союзу "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", Коммуникационному агентству "ПР-освещение", АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" за "45-й Чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019. Национальный Медиахаб".

Коммуникационный проект "Первые, кто рядом - комплексная программа внутрикорпоративных коммуникаций, приуроченная к 100-летию московской службы скорой помощи" стала лучшей в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа". Автор – департамент здравоохранения города Москвы – для реализации проекта применил более 40 разных инструментов: от конкурса детских рисунков до концерта в Кремле. В исследование, фестиваль, Дни открытых дверей, выставки, образовательную программу были вовлечены все сотрудники скорой помощи, других медицинских учреждений и служб Москвы и более половины москвичей.

В номинации "Международные коммуникации" лучшим стал "Турецкий поток" SPN Communications и South Stream Transport B.V. Проект был направлен на минимизацию негативного восприятия экспортного газопровода населением Турции.

В номинации "Лучшая работа о развитии общественных связей", по решению членов жюри, премия не вручалась. Но был отмечен издательский проект Исполнительной дирекции – серия книг 1997 - 2019 годов "50 лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", в котором вышло уже 11 томов. На сцену вышли сотрудники дирекции разных лет: Наталья Рубцова, Надежда Первова, Анастасия Гапонова, Дмитрий Ожегин.

"Если работать экспертом в данной номинации несколько лет подряд, можно прослеживать тренды в коммуникациях. С точки зрения структуры книги распадаются на блоки учебной литературы, аналитики, теории и практических руководств. Но мы, наверное, должны несколько ранее начинать отбор претендентов. И для работ, вошедших в шорт-лист, устраивать такой же строгий отбор, как и во всех других номинациях. Я думаю, что выражаю общее мнение десятков тысяч студентов и преподавателей, практиков отрасли, что книги "50 лучших проектов…" стали учебниками, кладезем идей, креативных решений, источником вдохновения", - Алексей Михайлов, заведующий кафедрой общественных связей СибГУ им. М.Ф. Решетнева, член экспертного совета Национальной премии "Серебряный Лучник".

­В номинации "Лучший проект развития и продвижения территорий" награду получил проект iKUMENA, агентство "Социальные Сети".

"Серебряный Лучник" - конкурс коммуникационных проектов, а номинация называется "Развитие и продвижение территорий". Соответственно, довольно часто экспертам приходится оценивать талантливые проекты в области архитектуры, театрального искусства, журналистики, не связанные непосредственно с коммуникациями.

"Развитие и продвижение территорий – тема востребованная, она находится под пристальным вниманием. И из года в год все труднее встретить "звездные" проекты. Проекты, которые несут в себе принципиальную новизну, которые будут двигать вперед PR-индустрию", - отметил член жюри премии "Серебряный Лучник", директор департамента коммуникаций корпорации "Росэнергоатом" Андрей Тимонов.

Лучшим региональным проектом назван "Как вызвать эмоции, работая со скучным продуктом: комплексное продвижение умного домофона" коммуникационного агентства "АГТ"-Сибирь.

Гран-При Национальной премии "Серебряный Лучник" - Форум малого и среднего бизнеса "Дело за малым!" департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и Корпорации развития Краснодарского края. Чтобы привлечь к участию в форуме предпринимателя Илона Маска, была разработана креативная рекламная кампания. Благодаря ей о предстоящем событии узнали порядка 576 млн человек по всему миру. А известный изобретатель, инженер, инвестор обратился с видеообращением к участникам мероприятия.

Высшей награды премии в номинации "За культурный вклад" была удостоена искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов, кандидат искусствоведения, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Персона" года - российский журналист, телеведущий и общественный деятель, советник Президента РФ и председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

В самой интерактивной номинации "Мастер", где победителя выбирают при помощи онлайн-голосования зрители церемонии награждения, победу одержал вице-президент РАСО, директор по коммуникациям организации "Цифровая экономика" Олег Полетаев.

"Несколько номинаций прошли гладко. В нескольких номинациях были традиционные споры, ломались копья. В результате все оценки поставлены. Я думаю, что "Серебряный Лучник" в этом году не менее, а, может и более достойный, чем в предыдущие 22 года", - подвел итоги председатель Попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник", председатель Совета директоров коммуникационного агентства Р.И.М. Игорь Писарский.

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена 25 июня 1997 года Торгово-Промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 5,5 тыс. проектов.

В наступившем сезоне система региональных конкурсов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" охватывает все без исключения регионы Российской Федерации: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Центральный и Северо-Западный федеральный округ, Юг.

Партнеры

Генеральный информационный партнер - ТАСС

Ассоциация-учредитель - РАСО

Ассоциация-партнер - АКОС

Партнер номинации "Международные коммуникации" - ОАО РЖД

Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" - АО РВК

Партнер номинации "Развитие и продвижение территорий" – Концерн "РОСЭНЕРГОАТОМ"

Партнер номинации "Благотворительность" - Форум Доноров

Партнер номинации "Мастер" - РАОС

Партнер церемонии - отель "Метрополь"

Официальный поставщик цветов и подарков – компания Cyber Florist

Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА, SPNCommunications

Оператор региональных конкурсов - КГ АГТ

Организационный партнер - Агентство Р.И.М.

При поддержке профессиональных ассоциаций:

АКМР, РАЭК, АКАР, РАМУ, Ассоциация менеджеров, IABС Russia