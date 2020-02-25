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На Лектории BBI выступит один из создателей игры Angry Birds

Выступление Питера Вестербаки пройдет 20 апреля в Центре международной торговли
Описание
© Компания BBI

Москва, 25 февраля. На Лектории BBI, который пройдет 20 апреля в Центре международной торговли, выступит Питер Вестербака — один из создателей Angry Birds, самой популярной мобильной игры в мире. Суммарное число скачиваний всех версий Angry Birds еще в 2015 году перевалило за 3,5 млрд. В роли директора по маркетингу Rovio Entertainment Питер превратил Angry Birds в успешную франшизу: под этим брендом по всему миру начали выпускать детские игрушки и одежду, дело дошло до собственного парка развлечений в Финляндии и полнометражного анимационного фильма.

Питера Вестербаку часто называют "финским Илоном Маском" — он инвестирует в захватывающие инженерные проекты по всему миру: альтернативные источники энергии, сверхкомпактные электрические автомобили и в скоростной железнодорожный тоннель между Таллином и Хельсинки, который пройдет под Финским заливом. 

Выступление предпринимателя будет полезно руководителям компаний, маркетологам и всем, кто хочет воплотить свои идеи в жизнь.

После выступления Питер Вестербака примет участие в панельной дискуссии с директорами по маркетингу российских компаний.

Также на Лектории BBI 20 апреля выступят Аллан Пиз, Карстен Бредемайер и Роберт Киган.

По вопросам покупки билетов обращаться по телефону: + 7 (499) 450-91-22. 

Возрастная категория 0+. 

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