20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль науки и инноваций Science Fest пройдет на ПМЭФ - 2020

Ожидается, что фестиваль посетят более 15 тыс. человек
Описание
© Росконгресс

​​​​​​Москва, 25 февраля. В рамках Петербургского международного экономического форума – 2020 впервые пройдет Фестиваль науки и инноваций Science Fest, организатором которого стал Фонд Росконгресс.

Мероприятие состоится 4-5 июня на трех городских площадках: в Планетарии №1, который считается крупнейшим в мире, в открытой технологической лаборатории при планетарии и в выставочном комплексе "Люмьер-Холл". Основными темами фестиваля станут: искусственный интеллект, зеленая экономика, футуризм, Индустрия 4.0, научно-техническое творчество молодежи, отбор и финансирование технологических проектов.

"Идея фестиваля в том, чтобы удивить, вдохновить, влюбить в науку инициативных людей из России и других стран, используя для этого широкие возможности Петербургского международного экономического форума, на площадке которого собирается интеллектуальная элита со всего мира, – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. – Science Fest, конечно, рассчитан, в первую очередь, на молодежь, на воспитание нового поколения технологических предпринимателей в России и в этом плане абсолютно вписывается в концепцию проекта "Территория инноваций" Фонда Росконгресс. Таким образом мы помогаем многим захватывающим инновационным идеям привлечь к себе внимание и развиваться в практической плоскости".

Ожидается, что мероприятие посетят более 15 тыс. человек: участники ПМЭФ, жители и гости Северной столицы, в том числе старшекурсники вузов, молодые ученые и разработчики из разных регионов России. 

В программе Science Fest – конференция киборгов и тест-драйвы пассажирских дронов и гонки беспилотных автомобилей, арт-инсталляции и многое другое. Будут организованы лектории, мастер-классы и круглые столы, где выступят около 50 спикеров из 20 стран. Среди них эксперты мирового уровня из числа участников ПМЭФ.

Также гостей ждет разнообразная музыкальная программа: пять часов музыки нон-стоп от резидентов фестиваля Burning Man и выступление хедлайнера, имя которого пока не разглашается. 

На основной площадке ПМЭФ Территория инноваций будет представлена в рамках Пространства доверия. Эта уникальная площадка объединяет два проекта Фонда Росконгресс – Территорию инноваций и Лабораторию "Инносоциум" – и ставит своей целью формирование социальной повестки, выстраивание диалога между участниками инновационной и социальной экосистем. Оператором программы Пространства доверия выступает Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс.

Для поддержки проектов в инновационной сфере Росконгресс также реализует проект Business Priority. Business Priority – это новая форма управления инновациями. Компаниям, получившим статус Business Priority, становится доступен целый ряд преимуществ, в том числе возможность прямого взаимодействия с крупнейшими инвесторами и производителями, консультации с ведущими экспертами в области финансов, права, маркетинга и рекламы. За счет этого существенно сокращается срок вывода продукта на отечественный и международный рынки, увеличиваются масштаб бизнеса и его капитализация.

Возрастная категория 6+. 

Реклама на ТАСС
На Лектории BBI выступит один из создателей игры Angry Birds
Выступление Питера Вестербаки пройдет 20 апреля в Центре международной торговли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС