Фестиваль науки и инноваций Science Fest пройдет на ПМЭФ - 2020

​​​​​​Москва, 25 февраля. В рамках Петербургского международного экономического форума – 2020 впервые пройдет Фестиваль науки и инноваций Science Fest, организатором которого стал Фонд Росконгресс.

Мероприятие состоится 4-5 июня на трех городских площадках: в Планетарии №1, который считается крупнейшим в мире, в открытой технологической лаборатории при планетарии и в выставочном комплексе "Люмьер-Холл". Основными темами фестиваля станут: искусственный интеллект, зеленая экономика, футуризм, Индустрия 4.0, научно-техническое творчество молодежи, отбор и финансирование технологических проектов.

"Идея фестиваля в том, чтобы удивить, вдохновить, влюбить в науку инициативных людей из России и других стран, используя для этого широкие возможности Петербургского международного экономического форума, на площадке которого собирается интеллектуальная элита со всего мира, – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. – Science Fest, конечно, рассчитан, в первую очередь, на молодежь, на воспитание нового поколения технологических предпринимателей в России и в этом плане абсолютно вписывается в концепцию проекта "Территория инноваций" Фонда Росконгресс. Таким образом мы помогаем многим захватывающим инновационным идеям привлечь к себе внимание и развиваться в практической плоскости".

Ожидается, что мероприятие посетят более 15 тыс. человек: участники ПМЭФ, жители и гости Северной столицы, в том числе старшекурсники вузов, молодые ученые и разработчики из разных регионов России.

В программе Science Fest – конференция киборгов и тест-драйвы пассажирских дронов и гонки беспилотных автомобилей, арт-инсталляции и многое другое. Будут организованы лектории, мастер-классы и круглые столы, где выступят около 50 спикеров из 20 стран. Среди них эксперты мирового уровня из числа участников ПМЭФ.

Также гостей ждет разнообразная музыкальная программа: пять часов музыки нон-стоп от резидентов фестиваля Burning Man и выступление хедлайнера, имя которого пока не разглашается.

На основной площадке ПМЭФ Территория инноваций будет представлена в рамках Пространства доверия. Эта уникальная площадка объединяет два проекта Фонда Росконгресс – Территорию инноваций и Лабораторию "Инносоциум" – и ставит своей целью формирование социальной повестки, выстраивание диалога между участниками инновационной и социальной экосистем. Оператором программы Пространства доверия выступает Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс.

Для поддержки проектов в инновационной сфере Росконгресс также реализует проект Business Priority. Business Priority – это новая форма управления инновациями. Компаниям, получившим статус Business Priority, становится доступен целый ряд преимуществ, в том числе возможность прямого взаимодействия с крупнейшими инвесторами и производителями, консультации с ведущими экспертами в области финансов, права, маркетинга и рекламы. За счет этого существенно сокращается срок вывода продукта на отечественный и международный рынки, увеличиваются масштаб бизнеса и его капитализация.

Возрастная категория 6+.