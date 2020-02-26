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Дмитрий Махонин потребовал увеличить темпы реализации программы "Молодая семья" в Прикамье

Глава Пермского края поставил ключевую задачу - организовать работу по выдаче сертификатов молодым семьям, нынешние темпы его не устраивают
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин Пресс-служба правительства Пермского края
Описание
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
© Пресс-служба правительства Пермского края

ТАСС, 26 февраля. Ключевая задача краевых и муниципальных властей в Пермском крае сейчас - организовать работу по выдаче сертификатов молодым семьям. Об этом заявил врио губернатора Дмитрий Махонин в ходе заседания Совета глав муниципальных образований Пермского края, где обсуждалась реализация программы "Молодая семья".

Как отметил Махонин, в прошлом году в крае были исполнены обязательства по федеральной программе, а по региональной были выданы сертификаты 1231 семье вместо 1624 (на 24% меньше региональных обязательств – прим. ТАСС). "В этом году у нас финансирование увеличится в два раза, выделяется более 1 млрд рублей, в планах обеспечить сертификатами 2,5 тыс. семей. Важно решить, как эффективно организовать работу. Ответственно заявляю: то, как это делается сейчас, меня не устраивает", - приводят его слова в пресс-службе главы региона.

Срок выдачи свидетельств по федеральной программе – до 1 апреля, по региональной – до 1 мая. При нарушении сроков по федеральной программе финансирование будет передано в другие регионы. “Если мы потеряем хоть один сертификат, не успеем в срок, то будем принимать кадровые решения”, - подчеркнул глава края.

В пресс-службе отметили, что в ближайшие три года на реализацию программы будет направлено почти 3 млрд рублей – общий объем средств впервые превысил 1 млрд рублей в год. Около 9 тыс. молодых семей улучшат жилищные условия.

Программа "Молодая семья" реализуется в Пермском крае с 2002 года. Долгое время она была единственной программой, которая предусматривала выплаты семьям с детьми на улучшение жилищных условий. С того времени появились другие программы для подобных целей, но "Молодая семья" продолжает действовать.

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