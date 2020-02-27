Попов: клиенты Сбербанка все больше интересуются Индией, Ближним Востоком и Африкой

Клиенты, ведущие внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), стали новым трендом в работе банков. В рамках ежегодной конференции Сбербанка "ВЭД. Новые рынки" заместитель председателя правления банка Анатолий Попов рассказал в интервью ТАСС, что может предложить банк таким партнерам и что ими наиболее востребовано. Он также поделился информацией, в каких регионах мира наиболее активны клиенты банка и как меняется география их внешнеэкономической деятельности.

— Сбербанк в последнее время стал гораздо активнее работать с клиентами, занимающимися внешнеэкономической деятельностью. Какой у вас сегодня массив этих клиентов в принципе и какую экспертизу вы им предлагаете?

— Сбербанк обслуживает более 210 тыс. участников ВЭД. Для корпоративных клиентов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, в банке создан Центр компетенций ВЭД. Менеджеры которого обладают страновой и отраслевой экспертизой, консультируют по сделкам любой сложности, работают с запросами и операциями клиентов 20 часов в сутки на русском, английском и китайском языках. Мы предоставляем гибкие условия обслуживания с индивидуальным тарифом и широким выбором продуктов — начиная с открытия валютного счета и бесплатного консультирования по вопросам ВЭД и заканчивая ВЭД "под ключ".

— Фокус внешнеэкономической деятельности ваших клиентов ориентирован на Запад или на Восток?

— Мы не ориентируемся только на Запад или Восток, фокус Сбербанка - весь мир, любая точка на карте, где есть возможности для развития бизнеса клиентов. Что касается географии ВЭД наших клиентов, то она чрезвычайно широка. Безусловно, есть центры притяжения, такие как Китай на Востоке и Евросоюз на Западе, при этом значительная часть российских компаний ведет бизнес со странами таможенного союза, например, с Белоруссией и Казахстаном. Все больше компаний начинают бизнес с индийскими партнерами. Также мы видим большую заинтересованность бизнеса в выходе на рынки Ближнего Востока и Африки.

— Есть ли особенности у этих клиентов? Какие у них основные проблемы - налоги, таможня, валютный контроль?

— На любых этапах своей деятельности компании могут сталкиваться с различными проблемами, от валютного контроля и таможни до поиска компетентных специалистов по ВЭД. Однако основная проблема любого бизнеса - поиск партнера, потому что при наличии надежного партнера - нет остальных проблем. Для того, чтобы помочь нашим клиентам в этом вопросе, мы запустили платформу ВВР (Bank of Business Partners, Банк бизнес-партнеров - прим. ТАСС) - международную платформу для поиска контрагентов, которая, помимо этого, еще предлагает целый набор дополнительных сервисов для развития и продвижения бизнеса за рубежом. Например, сервис по проверке контрагентов из 212 стран мира, экспортный акселератор, аналитика, зарубежные тендеры и маркетплейсы и даже получение государственной поддержки на участие в международных выставках.

Сегодня в Сбербанке существует достаточно инструментов и механизмов поддержки для экспортеров и импортеров, позволяющих решить основные задачи. Вы можете поручить Сбербанку обслуживать свой внешнеторговый контракт "под ключ" - наши специалисты сами будут мониторить движения по контракту и оформлять необходимые документы.

Сейчас наиболее востребованные продукты ВЭД - консалтинг, валютный контроль, конверсия валюты, импортный аккредитив, страхование кредитов поставщика, поиск международных бизнес-партнеров, экспортный акселератор, проверка иностранного контрагента, аналитика и обучение. И все они доступны онлайн. Своей задачей как лидера этого направления в стране мы видим дальнейшее развитие комплексных решений для клиентов, ведущих бизнес с иностранными партнерами.

В марте мы запустим новый сервис для участников ВЭД - Green Gate. Это сервис для контрактов с ежемесячными расчетами, который оптимален для бизнеса, осуществляющего продажи на международных площадках. Green Gate размещен в системе интернет-банкинга для юрлиц и индивидуальных предпринимателей "Сбербанк Бизнес Онлайн". Он кардинально упрощает международные расчеты: составляет для график платежей, готовит платежи и зачисления, заполняет валютные справки, предупреждает возможные штрафы и помогает вернуть НДС. Для подключения на первом этапе доступны Booking.com, Apple, Amazon, Alibaba, Google, Airbnb. Клиенту остается лишь подписать предзаполненные документы в один клик.

Кроме того, мы работаем с Федеральной налоговой службой и с таможней. Например, запустили онлайн-сервис по возмещению НДС и акцизов за семь дней, который помогает быстро возвращать деньги в оборот экспортера, делая его более конкурентоспособным.

— Расскажите подробнее про сервис по возмещению НДС.

— Это действительно уникальный для рынка сервис. Наш продукт "Возмещение НДС/акцизов" сокращает время возврата налогов для бизнеса с 72 дней до одной недели, при этом без посещения налоговой. Мы помогаем клиенту сформировать полный пакет документов, включая заявку на банковскую гарантию, в личном кабинете в "Сбербанк Бизнес Онлайн", подписать его и отправить в налоговую инспекцию, уведомления о статусе заявки также будут приходить в "Сбербанк Бизнес Онлайн". Таким образом, процедура возмещения НДС и акцизов для экспортеров полностью происходит в электронном виде.

В 2019 году через сервис было возвращено налогов на 61,8 млрд рублей, в том числе 25,67 млрд рублей НДС и 36,1 млрд рублей акцизов. В текущем году уже осуществлен возврат 30,6 млрд рублей.