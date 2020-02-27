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Заседание Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам проходит в Москве

В рамках мероприятия будут представлены приоритеты российского председательства в БРИКС на экономическом треке
Описание
© Росконгресс

Москва, 27 февраля. В Москве 26 февраля открылось первое в период российского председательства в БРИКС в 2020 году заседание Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам под руководством директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Натальи Стапран.

В ходе встреч, которые будут проходить с 26 по 28 февраля, будут представлены приоритеты российского председательства в БРИКС на экономическом треке: "торговля и инвестиции без барьеров и санкций", "цифровая экономика на службе человека", "устойчивый рост и сбалансированное развитие". Участники обсудят итоги пятилетнего периода реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2020 года. Российская сторона также представит новую версию документа на период до 2025 года, основной акцент в которой сделан на совместном сотрудничестве стран "пятерки" в условиях процессов цифровой трансформации, а также повышения роли повестки устойчивого и инклюзивного развития.

Кроме того, в ходе встреч представители российских государственных, научных и деловых кругов представят ряд профильных инициатив для проработки с партнерами в период российского председательства.

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