Дмитрий Чарнейко: рынок труда Петербуга с 90-х годов радикально изменился

В Санкт-Петербурге мероприятиями по увеличению производительности труда в текущем году будет охвачено около 40 предприятий города. Около 12 тыс. человек смогут повысить свою квалификацию или получить новую специальность в рамках переподготовки кадров. Главная цель всех программ - создать высокую культуру производства, выйти на новый уровень производительности труда. Насколько амбициозны эти задачи, как переобучение сотрудников поможет ответить на современные вызовы рынка рассказал в интервью ТАСС председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

- Дмитрий Семенович, уже год прошел под эгидой национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", ваш комитет также занимается реализацией ряда его направлений. Каковы достигнутые результаты за 2019 год? Что ожидаете в 2020-ом году?

- За 2019 год в нацпроект вошли 25 серьезных предприятий, хотя планировалось, что их будет 17. В этом году уже около 40 предприятий должны войти в региональный проект. Думаю, что по факту их будет гораздо больше. Наша задача заключается в том, чтобы сконцентрировать все ресурсы на поддержке этих предприятий. На территории города мы ведем также целый ряд проектов: это опережающая переподготовка, переподготовка женщин с детьми дошкольного возраста, переподготовка лиц в возрасте 50+. Мы стараемся все эти усилия концентрировать в том числе на предприятиях, которые участвуют в проекте. И получаются достаточно интересные результаты.

– И каковы результаты? Какую эффективность показали меры по повышению производительности труда на предприятиях, принявших участие в проекте?

– Производительность, как правило, повышается не на 5%, а на 20-30 %, иногда больше, на отдельных участках работы. Но в целом, [чтобы увидеть результаты] на производстве, требуется много времени. Задача – вывести работу на другой уровень, создать новую культуру, другой подход к производительности труда и сохранить его. Но для этого должно пройти некоторое количество времени, как минимум, года три – чтобы посмотреть, сохранилась эта новая культура на предприятии или она исчезла.

– Кроме работы с предприятиями вы занимаетесь переподготовкой предпенсионеров, повышением квалификации женщин с детьми дошкольного возраста. Могли бы рассказать о результатах по этим направлениям работы?

– Результаты здесь понятны. В общей сложности по всем направлениям мы переподготовили в прошлом году порядка 10 тыс. человек – это в два раза больше, чем в 2018-м. По проекту "Старшее поколение" переобучение прошли более 4,4 тыс. человек. Это тоже очень важно, потому что мы готовили людей как правило под конкретные рабочие места.

– В 2020-м году планируется увеличить результаты?

– Да, но в разы больше здесь не получится. Если мы в течение года переподготовим порядка 12 тыс. человек, это будет очень хорошо. Задача состоит не в том, чтобы "дать цифру". Мы должны выйти на новый уровень качества и это очень тяжело, поверьте. Самое сложное - это подобрать конкретную образовательную программу для конкретного человека, чтобы он смог работать на конкретном месте. У нас условия договора в проекте – 85 % трудоустройства (после проведения переподготовки), но мы выходим на 91 %. Если бы показатели были выше, меня бы это пугало, это означало бы какие-то приписки. У нас же фиксация идет по данным Пенсионного фонда: действительно ли человек трудоустроился, работает, получает зарплату. Это не мы контролируем, а совершенно независимые от нас организации.

– С учетом того, что мы увеличиваем объем переподготовки уже имеющихся специалистов, количество людей на рынке труда, не возникнет ли угрозы для выпускников учебных заведений? Для них не станет меньше рабочих мест?

– Проблемы я здесь не вижу, потому что вакантные места есть. По нашей статистике в 2019 году создано порядка 30 тыс. новых рабочих мест, а всего их по некоторым оценкам, до 3,8 млн. Петербург является таким "местом силы", где очень много возможностей для профессиональной реализации. Если мы повысили производительность, квалификацию конкретного сотрудника – это очень хорошо. Что касается студентов, то желательно, чтобы они уже имели квалификацию, нужную рынку, а не только теоретические знания. Это тоже отдельная работа: надо менять учебные программы, делать их ориентированными на требования конкретных работодателей.

– Можно ли сейчас отметить какие-то яркие тенденции на рынке труда Петербурга, произошедшие за последние годы?

– Изменения идут каждый день, но они постепенные и поэтому не очень заметные. Но можно посмотреть на структуру экономики в начале 90-х годов: сколько работало людей в тяжелой промышленности, судостроении, "оборонке", сколько было в услугах, торговле, общественном питании, в науке, – и сравнить с тем, что есть сейчас. Структура экономики изменилась радикально и продолжает меняться. Да, промышленность все еще важная часть нашей экономики. Но основной рост происходит в сфере услуг, IT-секторе, так называемый, творческий, креативный, кластер сформировался не так давно, появляются элементы шеринговой экономики.

В чем плюс нашего города – Петербург обладает развитой инфраструктурой рынка труда, многосекторальной экономикой. Если сокращение происходит в одной отрасли, это компенсируется ростом в другой. Задача города - вовремя отследить, а в идеале спрогнозировать изменение ситуации, обеспечить переподготовку, перетекание трудовых ресурсов из одного сектора в другой с минимальными социальными потерями.

– И последний вопрос, связанный с иностранной рабочей силой: ранее вы говорили о 8% иностранных граждан на рыке труда от общего числа занятых. Эта цифра как-то изменилась за последние годы? Изменится ли она в ближайшем будущем?

– По моим ощущениям, сейчас существует тренд на легализацию всей иностранной рабочей силы. Говорить о каком-то резком увеличении количества в будущем не приходится. Думаю, что постепенно речь пойдет все-таки о сокращении числа иностранных граждан, которые работают у нас в городе. Сейчас, по разным оценкам, работает от 200-250 тыс. до 450 тыс. иностранцев. Думаю, что цифра 450 тыс. очень близка к истине. Более того, чем больше будет высоко технологичных рабочих мест, тем меньше будет иностранных граждан на неквалифицированных позициях. Эти рабочие места надо просто замещать технологиями.

Городу выгодно, чтобы население было максимально квалифицированным, высокооплачиваемым, а условия жизни – хорошими. Соответственно, Петербург должен быть комфортным, умным и открытым.​