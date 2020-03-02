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Партнеры по БРИКС поддержали ключевые экономические инициативы России

Среди новых тем российского председательства особый интерес партнеров вызвала комплексная инициатива о развитии и интеграции удаленных и сельских регионов
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© Росконгресс

Москва, 2 марта /Росконгресс/ -- 26-28 февраля 2020 г. состоялось первое в период российского председательства в БРИКС заседание Контактной группы "пятерки" по экономическим и торговым вопросам.

Организатором выступил Фонд Росконгресс.

Участники поддержали обозначенные российской стороной ключевые экономические приоритеты российского председательства: "торговля и инвестиции без барьеров и санкций", "цифровая экономика на службе человека", "устойчивый рост и сбалансированное развитие".

Состоялась дискуссия по впервые представленной российской стороной новой версии Стратегии экономического партнерства БРИКС на период до 2025 года. "Основной акцент нами сделан на сотрудничестве "пятерки" в области цифровой трансформации, а также повышении роли повестки устойчивого и инклюзивного развития", - отметила директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Наталья Стапран.  В документе обозначены остростоящие перед странами БРИКС проблемы, прежде всего касающиеся развития инфраструктуры, в том числе удаленных и сельских регионов.

Среди новых тем российского председательства особый интерес партнеров вызвала комплексная российская инициатива о развитии и интеграции удаленных и сельских регионов, системная проработка которой активно ведется в настоящее время в форуме АТЭС, ШОС, Диалоговом партнерстве Россия-АСЕАН.

Наталья Стапран отметила, что при рассмотрении вопросов электронной торговли страны договорились обсудить лучшие практики и подходы к защите прав потребителей. "Уверена, что российский опыт цифровизации этой сферы будет очень востребован. Вопросы цифровой трансформации в контексте развития сферы услуг и передовой опыт в этой сфере также станут важной темой дискуссий", - сказала она.   

Также страны БРИКС обсудили вопросы поддержки многосторонней торговой системы, реформы ВТО и подготовки к 12-й Министерской конференции ВТО, которая пройдет в июне 2020 года в г. Нур-Султан, Казахстан (МК-12). Стороны подтвердили первоочередную значимость разрешения кризиса Апелляционного органа ВТО и важность сохранения двухступенчатой системы разрешения споров в рамках ВТО. Договорились продолжить совместную работу по поиску "точек соприкосновения" как по переговорной повестке организации, так и по реформенной повестке ВТО.

Обсудили вопросы транспарентности торговой политики и возможные дальнейшие шаги для обеспечения более прозрачных условий для экономической деятельности операторов стран БРИКС.

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Источник:  Министерство экономического развития Российской Федерации

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